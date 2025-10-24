الفصائل الفلسطينيَّة تعلن التَّوافق على ترتيبات "ما بعد الحرب" في غزَّة

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت الفصائل الفلسطينية، عن توافق وطني شامل حول آليات تنفيذ المرحلة المقبلة من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، واستكمال الجهود الهادفة إلى تثبيت الهدنة وبدء عملية الإعمار وإعادة توحيد الصف الفلسطيني.

وأكدت الفصائل في ختام اجتماعها الذي عُقد في العاصمة المصرية القاهرة يومي 23 و24 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، على دعم ومواصلة تنفيذ إجراءات اتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك انسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة، ورفع الحصار المفروض عليه بالكامل، وفتح جميع المعابر بما فيها معبر رفح، وإدخال الاحتياجات الإنسانية والصحية كافة، وبدء عملية إعمار شاملة تعيد الحياة الطبيعية للقطاع وتنهي معاناة المواطنين.

وأضاف البيان، أن الفصائل أجمعت على تسليم إدارة قطاع غزة إلى لجنة فلسطينية مؤقتة من أبناء القطاع تتشكل من المستقلين (التكنوقراط)، تتولى تسيير شؤون الحياة والخدمات الأساسية بالتعاون مع الأشقاء العرب والمؤسسات الدولية، وعلى قاعدة من الشفافية والمساءلة الوطنية، وإنشاء لجنة دولية تشرف على تمويل وتنفيذ إعادة إعمار القطاع، مع التأكيد على وحدة النظام السياسي الفلسطيني والقرار الوطني المستقل.

وشدد البيان، على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحفظ الأمن والاستقرار في القطاع، والتأكيد على أهمية استصدار قرار أممي بشأن القوات الأممية المؤقتة المزمع تشكيلها لمراقبة وقف إطلاق النار.

ودعا إلى إنهاء جميع أشكال التعذيب والانتهاكات بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وضرورة إلزام الاحتلال بالقوانين والمواثيق الدولية، مع التأكيد على أن قضية الأسرى ستبقى على رأس الأولويات الوطنية حتى نيل حريتهم.

كما أكد على أهمية مواصلة العمل المشترك لتوحيد الرؤى والمواقف في مواجهة التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية، بما في ذلك الدعوة إلى عقد اجتماع وطني عاجل يضم جميع القوى والفصائل الفلسطينية، من أجل الاتفاق على استراتيجية وطنية شاملة وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية بوصفها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، بما يضمن مشاركة كل القوى والمكونات الوطنية.

وقال البيان إن الوحدة الوطنية هي الرد الأنجع على محاولات الاحتلال فرض وقائع سياسية جديدة، داعيًا إلى تغليب المصلحة الوطنية العليا واستثمار اللحظة السياسية الراهنة من أجل إنهاء الانقسام وبناء نظام وطني موحد يقود مرحلة ما بعد الحرب في غزة.

واختتمت الفصائل اجتماعها بالتأكيد على أن هذا اللقاء يشكل نقطة تحول حقيقية في مسار العمل الفلسطيني المشترك، مجددة شكرها لمصر والرئيس عبد الفتاح السيسي على رعايتهم للحوار وجهودهم في دعم القضية الفلسطينية وتثبيت وقف إطلاق النار.