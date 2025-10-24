بلديَّة غزَّة لـ "فلسطين": معاناة المواطنين هائلةً وستستمرُّ إذا لم تتوافر الاحتياجات اللَّازمة لعملنا

غزة/ نبيل سنونو:

وصفت بلدية غزة، معاناة المواطنين في المدينة بأنها هائلة، مضيفة أن هذه المعاناة ستستمر، إذا لم تتوفر الاحتياجات اللازمة لعمل البلدية.

وقال المتحدث باسم البلدية م.عاصم النبيه لصحيفة "فلسطين" أمس: لدينا قائمة احتياجات، ودون الحصول عليها لن تكون البلدية قادرة على تخفيف معاناة المواطنين الهائلة.

وتأتي تصريحات النبيه في ظل تعنت الاحتلال في الالتزام ببنود اتفاق وقف حرب الإبادة الجماعية الذي أبرم في شرم الشيخ، ودخل حيز التنفيذ في العاشر من الشهر الجاري، بوساطة قطر ومصر وتركيا ومشاركة الولايات المتحدة.

وأوضح النبيه، أن البلدية أمام تحد كبير للاستمرار في تقديم الخدمات، وقد سلمت قائمة من الاحتياجات للمؤسسات الدولية والمنظمات الأممية المختلفة.

وأشار إلى وجود خطة مرتبطة بهذه الاحتياجات، تنقسم إلى ثلاثة مراحل: الأولى استمرار حالة الطوارئ، والثانية التعافي المبكر، والثالثة إعادة الإعمار.

وبين أن قائمة الاحتياجات تتضمن تفاصيل فنية وهندسية من الآليات الثقيلة وكميات كافية من الوقود ومواد ومعدات الصيانة وقطع الغيار اللازمة والمولدات والمحولات وأنابيب وخطوط المياه.

وعن تداعيات حرب الإبادة على غزة، قال النبيه: لا يمكن وصف الدمار الهائل في المدينة خاصة أن الاحتلال استخدم في الأسابيع الماضية نوعا جديدا من الأسلحة مثل المدرعات المفخخة وكان يحدث دمارا كبيرا ليس فقط في المنازل والمساكن وإنما حتى في البنى التحتية والمرافق الحيوية المختلفة كالطرق والشوارع وآبار المياه ومضخات الصرف الصحي وشبكات الأمطار وغير ذلك.

وأضاف: هذا كله يأتي بالتزامن مع عدم وجود إمكانيات للبلديات التي تعرضت لأضرار كبيرة جدا، شملت أكثر من 85% من إجمالي الآليات الثقيلة والمتوسطة، ومعظم مقدراتها المختلفة من مقرات وموارد ومخازن ومواد ومعدات صيانة.

وأوضح النبيه أن بلدية غزة بدأت بالفعل جهود فتح الشوارع الرئيسية المغلقة، بفعل القصف الإسرائيلي، لتسهيل وصول المواطنين إلى ما تبقى من مناطقهم، لكن ما تمتلكه الآن من مقومات محدود للغاية، وما يتوفر هو عدد قليل جدا من الآليات الثقيلة المهترئة والقديمة.

وتابع المتحدث باسم البلدية: جهودنا مستمرة، لكننا نرغب أن تكون هناك تدخلات حقيقية وعاجلة وطارئة حتى تتمكن طواقمنا من الاستمرار بتقديم الخدمات وتخفيف معاناة المواطنين المستمرة منذ أكثر من 730 يوما.

وناشد الجهات الدولية وذات العلاقة إدخال احتياجات البلدية، حتى تتمكن من تقديم الحد الأدنى من الخدمات للمواطنين.

وبدعم أميركي مطلق ارتكبت دولة الاحتلال منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 238 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا تقدر نسبته بـ90%، وفق معطيات رسمية.

المصدر / فلسطين أون لاين