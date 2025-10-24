فلسطين أون لاين

24 أكتوبر 2025 . الساعة 09:42 بتوقيت القدس
مستوطنون يحرقون مركبات المواطنين شرقي رام الله

 أقدم مستوطنون فجر اليوم الجمعة، على إحراق عدد من السيارات في بلدة دير دبوان شرق مدينة رام الله في الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية، بأن مستوطنين هاجموا منطقة التل في بلدة دير دبوان، وأشعلوا عددًا من السيارات المركونة أمام منازل الأهالي.

ووثقت مقاطع فيديو مشاهد تظهر اندلاع النيران في عدد من السيارات جراء الهجوم.

وتتصاعد اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم. وبحسب معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، ارتكب مستوطنون 7 آلاف و154 اعتداء ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم بالضفة، خلال عامي الإبادة الإسرائيلية بقطاع غزة. واستشهد 33 فلسطينيًا جراء هذه الاعتداءات، كما أدّت إلى تهجير 33 تجمعًا بدويًا، وأقام المستوطنون 114 بؤرة استيطانية على أراض فلسطينية.

