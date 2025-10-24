الاحتلال يشنّ حملة اعتقالات في الضّفة الغربية

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، حملة اعتقالات ومداهمات في عدد من محافظات الضفة الغربية المحتلة، طالت منازل المواطنين في الخليل وطولكرم ونابلس، ورافقها تخريب واسع واعتداءات بحق الأهالي.

في الخليل: أفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت أحياء عدة في المدينة، وداهمت منازل لعائلتي الأطرش والرجبي في المنطقة الجنوبية، وعبثت بمحتوياتها، قبل أن تعتقل أربعة مواطنين: قصي منجد القصراوي التميمي، ومؤمن منقذ القصراوي التميمي، وبسام الأطرش، وعطاف الأطرش من المنطقة الجنوبية بالمدينة.

كما نصبت قوات الاحتلال حواجز عسكرية على مداخل المدينة وبلداتها ومخيماتها، وأغلقت عددًا من الطرق بالبوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية، مما أعاق حركة المواطنين.

وفي طولكرم: اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر مالك سعادة جلاد (50 عامًا) من ضاحية ارتاح جنوب طولكرم، بعد مداهمة منزله وتفتيشه وتخريب محتوياته.

أما في نابلس: اقتحمت قوات الاحتلال بلدة تل غرب نابلس واعتقلت الشاب أحمد الهزاع بعد مداهمة منزله.

المصدر / مكتب إعلام الأسرى