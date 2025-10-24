طقس فلسطين اليوم الجمعة 24 أكتوبر

فلسطين أون لاين

24 أكتوبر 2025 . الساعة 09:35 بتوقيت القدس
طقس فلسطين اليوم

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، يوم الجمعة، أن يكون الجو غائما جزئيا إلى صافٍ ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام.

وأوضحت الأرصاد أن الرياح ستكون غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما هذه الليلة؛ فيكون الجو غائمًا جزئيا إلى صافٍ باردا نسبيا في المناطق الجبلية ولطيفا في بقية المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدًا السبت، توقعت الأرصاد أن يكون الجو غائما جزئيا إلى صافٍ ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

المصدر / وكالات
#طقس فلسطين #الحالة الجوية

