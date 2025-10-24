الداخل المُحتل: مقتل رجل وإصابة زوجته في جريمة إطلاق نار في طمرة

فلسطين أون لاين

24 أكتوبر 2025 . الساعة 08:17 بتوقيت القدس
211 قتيلا في الداخل المحتل منذ مطلع العام 2025

قتل محمد وفيق حجازي وأصيبت زوجته بجروح متوسطة، وكلاهما في الخمسينيات من عمريهما، جراء تعرضهما لجريمة إطلاق نار في مدينة طمرة بمنطقة الجليل ليل الخميس – الجمعة؛ لترتفع حصيلة القتلى في المجتمع العربي منذ مطلع العام إلى 211 قتيلا.

وقدم طاقم طبي من مركز "الزهراوي" عمليات الإنعاش للرجل، ثم جرى نقله إلى مستشفى "رمبام" في حيفا وهو بحالة حرجة، وهناك أقر الطاقم الطبي وفاته بعد فشل محاولات إنقاذ حياته.

فيما قدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية للمرأة، وقد وصفت حالتها بالمتوسطة نتيجة إصابات اخترقت جسدها؛ ثم جرى نقلها إلى مستشفى "رمبام" لاستكمال العلاج.

وبهذه الجريمة، يستمر عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي بالارتفاع، حيث بلغ حتى اليوم 211 قتيلا منذ مطلع العام 2025، في حصيلة تعد من الأعلى خلال السنوات الأخيرة، وسط تقاعس سلطوي وتفاقم للجريمة المنظمة.

وتشير المعطيات إلى أن 176 شخصا قتلوا بالرصاص، فيما كان 100 من الضحايا دون سن الثلاثين، بينهم ثلاثة أطفال لم يبلغوا سن الثامنة عشر. كما سجلت 11 جريمة قتل من قِبل الشرطة.

وتعكس هذه الأرقام الصادمة حجم تفاقم العنف والجريمة في المجتمع العربي، في ظل تواطؤ الشرطة الإسرائيلية وتقاعسها عن أداء دورها في مكافحة الجريمة، ومحاسبة المجرمين.

المصدر / وكالات
