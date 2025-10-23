إسطنبول.. افتتاح معرض "الدليل" بالجلسة الختامية لـ"محكمة غزة"

فلسطين أون لاين

23 أكتوبر 2025 . الساعة 17:51 بتوقيت القدس
وكالات/ فلسطين أون لاين

افتُتح معرض "الدليل" الذي يضم صورا من كتاب "الدليل" الصادر عن وكالة الأناضول، ضمن فعاليات برنامج الجلسة الختامية لـ"محكمة غزة" الرمزية التي تأسست كمبادرة عالمية مستقلة للتحقيق في جرائم إسرائيل بحق الفلسطينيين.

ويُعقد برنامج "محكمة غزة: الجلسة الختامية"، الخميس، في جامعة إسطنبول، بمشاركة أكاديميين ومدافعين عن حقوق الإنسان وممثلين عن وسائل الإعلام وأعضاء من منظمات المجتمع المدني.

وفي إطار البرنامج، تُقام فعاليات عدة تشمل معارض وعروض أفلام وثائقية وجلسات نقاش في قاعة الشرف بكلية الآداب بجامعة إسطنبول.

وافتُتح معرض صور يضم مشاهد من كتاب "الدليل" الذي أُعدّ من صورٍ التقطها مراسلو الأناضول، توثّق جرائم الإبادة والانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين.

كما يُعرض خلال البرنامج الفيلم الوثائقي "الدليل" من إنتاج الأناضول، ويتناول الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل في غزة من خلال الصور التي تشكّل أدلة أساسية، ويسلط الضوء على التحديات التي واجهها الصحفيون الذين وثّقوا الأدلة وشهاداتهم.

"محكمة غزة" التي يترأسها ريتشارد فولك هي مبادرة دولية مستقلة، أسسها في العاصمة البريطانية لندن في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، أكاديميون ومثقفون ومدافعون عن حقوق الإنسان وممثلو منظمات مدنية، بسبب "إخفاق المجتمع الدولي تماما في تطبيق القانون الدولي بقطاع غزة".

وتضم هيئة المحلفين في المحكمة كلا من الصحفية الكاتبة الفرنسية كنزة مراد، والعالم السياسي الماليزي رئيس حركة "عالم عادل" الدولية شاندرا مظفر، والأكاديمية الفلسطينية غادة كرمي، ورئيس المحكمة الدستورية العليا الكينية الأسبق ويلي موتونغا، وأحد منظمي "أسطول الصمود العالمي" تياغو أفِيلا، والأكاديمي الفلسطيني سامي العريان، والشاعر الفلسطيني تميم البرغوثي، وأستاذة القانون الدولي كريستين تشينكن.

وتُعقد جلسات المحكمة تحت عناوين مثل: "الجرائم" و"استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية" و"التواطؤ، النظام الدولي، المقاومة والتضامن".

وخلال الجلسات، يتم عرض شهادات ووثائق وتحليلات توثق المأساة الإنسانية في القطاع، على أن تعلن المحكمة قرارها النهائي في 26 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

المصدر / الأناضول
