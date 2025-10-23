غارات "إسرائيلية" عنيفة على البقاع اللبناني

شنَّ الطيران الحربي "الإسرائيلي"، اليوم الخميس، سلسلة غارات عنيفة على مناطق متفرقة من منطقة البقاع اللبناني شرقي البلاد.

وأفادت "الوكالة الوطنية للإعلام"، بأن غارات الطيران الحربي "الإسرائيلي" استهدفت جرود السلسلة الشرقية والغربية في البقاع اللبناني، وتحديدًا في محلة الشعرا.

وأوضحت الوكالة أن الغارات ترافقت مع تحليق مكثّف للطيران الحربي على علو منخفض فوق سهل البقاع، وأن الانفجارات دوّت في مناطق متباعدة من جرود البقاع، فيما شوهدت أعمدة الدخان وهي تتصاعد من مواقع الاستهداف.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2023 شنت "إسرائيل" عدوانا على لبنان حولته في سبتمبر/أيلول 2024 إلى حرب شاملة قتلت خلالها أكثر من 4 آلاف شخص وأصابت نحو 17 ألفا آخرين.

ورغم التوصل في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله و"إسرائيل" فإنه سُجل أكثر من 4500 خرق "إسرائيلي" للاتفاق، مما أسفر عن مئات القتلى والجرحى.

وفي تحد للاتفاق تحتل "إسرائيل" 5 تلال لبنانية سيطرت عليها في الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق أخرى تحتلها منذ عقود.

المصدر / فلسطين أون لاين