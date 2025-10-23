مؤسسات الأسرى تنشر قائمةً بأسماء معتقلي غزَّة وأماكن احتجازهم.. طالع التفاصيل

أصدرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، اليوم الخميس، قائمة بأسماء عدد من معتقلي غزة، تم التحقق من أماكن احتجازهم لدى قوات الاحتلال الإسرائيلي، مشيرة إلى أن العديد منهم ما زالوا رهن الإخفاء القسري.

ووفقا للبيانات، يتواجد بعض المعتقلين في السجون المعروفة مثل نفحة وعسقلان والنقب وعوفر، بينما يقبع آخرون ضمن ما يُعرف بـ"ركيفت" تحت سجن نيتسان – الرملة.

وأكدت المؤسستان، أن هذه المعلومات تأتي ضمن جهودها لمتابعة أوضاع المعتقلين وتوثيق الانتهاكات بحقهم، بما في ذلك حالات الإخفاء القسري، والدعوة لضمان حقوقهم القانونية والإنسانية.

مرفق أسماء الأسرى كالتالي:

• امير اسحاق محمد تيان/ سجن نفحة

• طاهر عرفات محمود شوبكي/ سجن عسقلان

• مهند جمال خريس/ سجن النقب

• نهاد رباح بدر ابو سيدو/ سجن النقب

• عمر صابر ابو مسلم/ سجن عوفر

• محمود كريم عبد ربه كريم/ سجن نفحة

• محمد خليل ابو معروف/ سجن نفحة

• محمود الكحلوت/ (ركيفت) القابع تحت سجن (نيتسان – الرملة)

• دياب ابو الحصين/ (ركيفت) القابع تحت سجن (نيتسان – الرملة)

• اسماعيل ابو الحصين/ (ركيفت) القابع تحت سجن (نيتسان – الرملة)

• شريف يحيى/ (ركيفت) القابع تحت سجن (نيتسان – الرملة)

• محمد شبير/ (ركيفت) القابع تحت سجن (نيتسان – الرملة)

• محمد الأغا/ (ركيفت) القابع تحت سجن (نيتسان – الرملة)

• محمد ابو جلهوم/ (ركيفت) القابع تحت سجن (نيتسان – الرملة)

• عبدالله أبو البيض/ (ركيفت) القابع تحت سجن (نيتسان – الرملة)

• منهل قديح/ (ركيفت) القابع تحت سجن (نيتسان – الرملة)

• وليد بريكة/ (ركيفت) القابع تحت سجن (نيتسان – الرملة)

• رائد أبو مساعد/ (ركيفت) القابع تحت سجن (نيتسان – الرملة)

• أحمد رضوان/ (ركيفت) القابع تحت سجن (نيتسان – الرملة)

• ناصر النجار/ (ركيفت) القابع تحت سجن (نيتسان – الرملة)

• عماد حمد/ (ركيفت) القابع تحت سجن (نيتسان – الرملة)

• همام الدلو/ (ركيفت) القابع تحت سجن (نيتسان – الرملة)

• خالد الحسنات/ (ركيفت) القابع تحت سجن (نيتسان – الرملة)

• حسن حمودة/ (ركيفت) القابع تحت سجن (نيتسان – الرملة)

• محمد جمال بدران/ سجن النقب

• محمد خضر فياض/ سجن نفحة

• احمد عودة/ سجن عسقلان

• شادي سيد أحمد زقزوق/ سجن النقب

• بلال مرعي شمالي/ سجن النقب

المصدر / فلسطين أون لاين