فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

سارَّة نتنياهو تتدخَّل لطلب العفو عن زوجها: "قضايا مُلفقَّة لنُنهِ الأمر"!

الذهب ينخفض بدعم من ارتفاع الدولار

رغم الدمار وبين الركام.. إنشاء أول مخيم لأصحاب المنازل المدمرة غرب غزة

جامعة يونانية تُلغي محاضرة للمحرر عبد الناصر عيسى

زيتون الضفة ينزف مجددًا.. المزارعون يواجهون اعتداءات المستوطنين وحدهم

​​​​​​​دعوات لتقديم قادة الاحتلال للعدالة الدولية لتورطهم بجرائم في غزة

طقس فلسطين اليوم الخميس 23 أكتوبر

أسعار صرف العملات في فلسطين اليوم الخميس 23 أكتوبر

جمال نزال ووضاعة الأنذال

حماس: حريصون على إنجاح الاتِّفاق والاحتلال يحاول التَّهرب من استحقاقاته

الذهب ينخفض بدعم من ارتفاع الدولار

23 أكتوبر 2025 . الساعة 09:37 بتوقيت القدس
...
الذهب ينخفض بدعم من ارتفاع الدولار

انخفضت أسعار الذهب يوم الخميس، متأثرة بارتفاع الدولار في وقت يترقب فيه المستثمرون بيانات تضخم أميركية رئيسة للحصول على المزيد من المؤشرات حول مسار أسعار الفائدة.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 4082.95 دولارًا للأوقية (الأونصة).

وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.8% إلى 4097.40 دولارًا للأوقية.

وارتفعت أسعار الذهب بنحو 56% منذ بداية العام وحتى الآن، ووصلت لأعلى مستوياتها على الإطلاق عند 4381.21 الاثنين الماضي، مستفيدة من حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي وترقب خفض أسعار الفائدة واستمرار شراء البنوك المركزية.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 48.31 دولارًا للأوقية، وتراجع البلاتين 1.4% إلى 1598.65 دولارًا، وهبط البلاديوم 1.4% إلى 1438.47 دولارًا.

المصدر / وكالات
#الدولار اليوم #الذهب اليوم

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة