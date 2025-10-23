الذهب ينخفض بدعم من ارتفاع الدولار

انخفضت أسعار الذهب يوم الخميس، متأثرة بارتفاع الدولار في وقت يترقب فيه المستثمرون بيانات تضخم أميركية رئيسة للحصول على المزيد من المؤشرات حول مسار أسعار الفائدة.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 4082.95 دولارًا للأوقية (الأونصة).

وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.8% إلى 4097.40 دولارًا للأوقية.

وارتفعت أسعار الذهب بنحو 56% منذ بداية العام وحتى الآن، ووصلت لأعلى مستوياتها على الإطلاق عند 4381.21 الاثنين الماضي، مستفيدة من حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي وترقب خفض أسعار الفائدة واستمرار شراء البنوك المركزية.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 48.31 دولارًا للأوقية، وتراجع البلاتين 1.4% إلى 1598.65 دولارًا، وهبط البلاديوم 1.4% إلى 1438.47 دولارًا.

المصدر / وكالات