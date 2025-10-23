حماس: حريصون على إنجاح الاتِّفاق والاحتلال يحاول التَّهرب من استحقاقاته

أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل رضوان، إن المقاومة حريصة على إنجاح اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والاحتلال يحاول التهرب من استحقاقاته.

وأوضح رضوان في تصريحات صحفية، أمس الأربعاء، أنَّ الاحتلال يتلكأ ولم يلتزم بكامل الجزء الإنساني من الاتفاق، مشيرًا إلى أنَّ ما يدخل إلى القطاع مساعدات إلا ما يشبه نقطة في بحر.

وقال، إنَّ "هناك أكثر من 10 آلاف مفقود تحت الركام والدفاع المدني بحاجة لمعدات ثقيلة لانتشالهم".

وأشار إلى أنَّ واشنطن تدرك أن المسؤول عن تأخير المضي في باقي مراحل الاتفاق هو الاحتلال، داعيًا الوسطاء وواشنطن للضغط لإلزام الاحتلال باستحقاقات الاتفاق الذي نحرص على تنفيذه.

ومن جهته، أكد المكتب الإعلامي الحكومي أن إجمالي ما دخل إلى قطاع غزة منذ بدء سريان قرار وقف إطلاق النار بلغ 986 شاحنة مساعدات إنسانية فقط من أصل 6,600 شاحنة يفترض دخولها حتى مساء أمس الاثنين 20 أكتوبر 2025، وفقاً لما تم الاتفاق عليه في نصوص القرار.

وأوضح المكتب الحكومي أن هذه الكميات المحدودة لا تغطي الحد الأدنى من الاحتياجات الإنسانية والمعيشية، وأن القطاع بحاجة ماسّة إلى تدفق عاجل ومنتظم لما لا يقل عن 600 شاحنة مساعدات يومياً تشمل المواد الغذائية والطبية والإغاثية ووقود التشغيل وغاز الطهي، لضمان الحد الأدنى من مقومات الحياة الكريمة.

وفي 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، دخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ وفق خطة ترامب التي تقوم -إلى جانب وقف الحرب- على انسحاب متدرج "للجيش الإسرائيلي" وإطلاق متبادل للأسرى ودخول فوري للمساعدات إلى القطاع.

