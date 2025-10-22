الأورومتوسطي يوثِّق إحصاءات صادمة بعد عامين من "الإبادة الجماعيَّة" في غزَّة

أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أنه لم ينج أحد في قطاع غزة خلال عامين من الإبادة الجماعية التي ترتكبها "إسرائيل".

وقال الأورومتوسطي، إن الإحصاءات الأولية حول جريمة الإبادة الجماعية تشير لمقتل أو إصابة أو اعتقال أكثر من 270 ألف إنسان، أي ما يقرب من 12% من إجمالي عدد السكان".

وأشار إلى أن جيش الاحتلال "الإسرائيلي" قتل على مدار عامين نحو 75,190 فلسطينيًّا في قطاع غزة، 90% منهم مدنيون.

وأضاف "نحو 50% من إجمالي القتلى من الأطفال والنساء بواقع 21,310 أطفال (30%) و13,987 امرأة (20%)"، لافتًا إلى أن الإبادة الجماعية خلّفت نحو 173,200 مصاب يُعاني عشرات الآلاف منهم إعاقات دائمة أو إصابات بالغة.

وتابع "نحو 40,000 شخص أصيبوا بإعاقات دائمة أو طويلة الأمد، منهم حوالي 21,000 طفل".

وسجل المرصد الحقوقي نحو 45,600 طفل يتيم فقدوا أحد الوالدين أو كليهما فيما ما يزال آلاف الأطفال يجهلون مصير ذويهم.

واعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي نحو 12,000 فلسطيني من قطاع غزة، من بينهم نحو 2,700 شخص ما يزالون رهن الاعتقال أو ضحايا للإخفاء القسري.

وذكر أنَّ 482 فلسطينيًا توفوا بسبب سوء التغذية، بينهم 160 طفلًا، كما ما يزال جميع سكان القطاع يواجهون مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي.

وأوضح، أنَّ ما يصل إلى 99% من سكان قطاع غزة اضطروا للنزوح قسرًا من منازلهم مرة واحدة على الأقل خلال العامين الماضيين.

وشدد الأورومتوسطي على أنّ اتفاق وقف إطلاق النار لا يجب أن يعيق أو يؤخر أية جهود لمحاسبة المسؤولين "الإسرائيليين" أمام المحاكم الدولية والوطنية المختصة.

المصدر / فلسطين أون لاين