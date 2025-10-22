المكتب الحكومي يُطالب الهيئات الدولية بملاحقة مرتكبي المجازر بغزَّة ومحاسبتهم

فلسطين أون لاين

22 أكتوبر 2025 . الساعة 10:52 بتوقيت القدس
تسليم جثامين شهداء فلسطينيين اختطفهم الاحتلال خلال حرب الإبادة الجماعية

طالب المكتب الإعلامي الحكومي، الهيئات الدولية بملاحقة مرتكبي المجازر في قطاع غزة ومحاسبتهم، وتشكيل لجان تحقيق رسمية على جرائم الاحتلال خلال حرب الإبادة الجماعية التي استمرَّت عامين وخلَّفت مئات آلاف الشُّهداء والجرحى، ودمارًا هائلًا في البنية التحتية للقطاع وكافة القطاعات.

وقال المكتب الحكومي في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، إنَّ الاحتلال أعاد جثامين الشهداء وقد ظهرت عليها آثار تعذيب واضحة، مشيرًا إلى أنَّ الفحوص الرسمية أكدت ارتكاب الاحتلال انتهاكات بشعة في حق الشهداء.

وأشار إلى أن عددا من الشهداء تم إعدامهم شنقا أو بإطلاق النار من قرب، وفقًا لتقارير وزارة الصحة بغزة.

ومن جهته،قال مدير عام وزارة الصحة بقطاع غزة منير البرش، "فجعنا بحالة جثامين الشهداء الذين تعرضوا لتعذيب شديد وبعضهم مقيدون بالأغلال"، مشيرًا إلى أنَّ التشريح أظهر أن بعض الشهداء أعدموا من مسافة قريبة وآخرون تركوا ينزفون حتى الموت.

وذكر، أنَّ الاحتلال "الإسرائيلي" نهب أعضاء من أجساد الشهداء مثل القرنية والكلية والكبد، فيما أوضح أنَّ كلاب قوات الاحتلال نهشت أجساد الكثير من جثامين الشهداء التي انتشلت من الأنقاض.

