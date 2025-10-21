حماس تبحث مع تركيا تنفيذ "اتِّفاق غزَّة" وتسريع إدخال المساعدات

وكالات/ فلسطين أون لاين

التقى وفد من قيادة حركة المقاومة الإسلامية "حماس" برئاسة محمد درويش رئيس المجلس القيادي، اليوم الثلاثاء، بوزير الخارجية التركي هاكان فيدان ووزير المخابرات إبراهيم قالن في العاصمة القطرية الدوحة.

وضم وفد الحركة كلاً من خالد مشعل، وزاهر جبارين، ونزار عوض الله، وسامي خاطر.

وخلال اللقاء، استعرض درويش تطورات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مشيرًا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يماطل في تطبيق بنود الاتفاق من خلال خروقاته المتكررة، ورفضه فتح معبر رفح أمام المرضى والمصابين، إضافة إلى منع إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وأكد رئيس المجلس القيادي التزام الحركة بوقف إطلاق النار رغم تجاوزات الاحتلال، مجددًا تمسكها بحقوق الشعب الفلسطيني في الحرية وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، مشيرًا إلى ضرورة البدء الفوري بعمليات الإيواء والإعمار وتوفير الخدمات الأساسية من مياه وغذاء وطرق.

كما أعرب درويش عن تقدير الحركة الكبير لجهود تركيا والرئيس رجب طيب أردوغان في دعم صمود الشعب الفلسطيني، مشيدًا بـ"الموقف التركي الثابت والمساند لقضيتنا العادلة"، وداعيًا الأمة العربية والإسلامية إلى تحمّل مسؤولياتها في دعم غزة وإغاثة أهلها.

من جانبه، جدّد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان موقف بلاده الرافض للعدوان الإسرائيلي، مؤكدًا ضرورة إلزام إسرائيل بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار واستئناف إدخال المساعدات والبدء بإعادة الإعمار.

بدوره، شدّد وزير المخابرات إبراهيم قالن على أن تركيا مستمرة في جهودها لتثبيت الهدنة وتخفيف معاناة سكان غزة، مؤكدًا أن القضية الفلسطينية ستظل في صدارة أولويات السياسة التركية.