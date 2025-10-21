كتائب القسَّام تعتزم تسليم جثَّتين لأسيرين "إسرائيليِّين" اليوم

غزة/ فلسطين أون لاين

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مساء اليوم الثلاثاء، أنها تعتزم تسليم جثماني أسيرين من أسرى الاحتلال الإسرائيلي، وذلك في إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى.

وقالت الكتائب، في بيان مقتضب، إن عملية التسليم ستجري عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت غزة، مشيرة إلى أن الجثمانين جرى العثور عليهما خلال عمليات بحث وإنقاذ ميدانية تنفذها فرقها المتخصصة في المناطق التي تعرضت للقصف.

ويوم أمس، سلمت كتائب أبو علي مصطفى، الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، جثة أحد جنود الاحتلال الإسرائيلي، وذلك تنفيذاً لبنود اتفاق غزة.

وأعلنت سلطات الاحتلال ، مساء الإثنين، أنها تسلّمت عبر الصليب الأحمر جثمان أسير جديد من قطاع غزة، ليرتفع بذلك عدد الجثامين التي تسلّمتها منذ بدء تنفيذ الاتفاق إلى 14 جثماناً.

وبذلك، تكون حركة حماس قد سلّمت منذ بدء تنفيذ اتفاق شرم الشيخ، جثامين 14 أسيراً إسرائيلياً، إلى جانب إطلاق سراح 20 أسيراً حياً، في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق الذي جرى برعاية مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة.

وتؤكد حركة حماس أنها تواصل العمل على إغلاق ملف الأسرى بالكامل، مشيرة إلى أن العثور على بقية الجثامين يتطلب معدات هندسية وآليات متخصصة للوصول إلى مواقع دفنها في المناطق المدمّرة.

وتسبّبت الحرب التي شنّها الاحتلال بدعم أمريكي في استشهاد أكثر من 68 ألف فلسطيني، وإصابة 170 ألفاً آخرين، معظمهم من النساء والأطفال، إلى جانب تدمير 90% من البنية التحتية المدنية في قطاع غزة.