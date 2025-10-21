تسويقٌ للسَّرديَّة "الإسرائيلية" واحتضانٌ لميليشيات لا يعرفون التَّاريخ واللُّغة.. عارٌ إعلامي موصومٌ بـ"جسور نيوز"

استضافت منصة “جسور نيوز” المُتخابرة مع الاحتلال آمنة أبو شباب، زوجة العميل المهدور دمه ياسر أبو شباب، الأمر الذي أثار جدلاً واسعًا وهجومًا شعبيًا كبيرًا، وموجة من الانتقادات الحادة من الفلسطينيين الذين اعتبروا ظهورها محاولة لتبييض وجه الخيانة وتلميع عملاء الاحتلال، فيما تواصل "جسور نيوز" فتح أبواقها لتحتضن العملاء والمُرتزقة والسَّارقين.

وفي خطابٍ مليءٌ بالأخطاء اللغوية، ظهرت أبو شباب للمرة الأولى عبر المنصة الممولة بدعم إمارتيِ ، لتتحدث عن ما يسمى بـ"مشروع المناطق الإنسانية" الذي تموله دولة الإمارات في مناطق سيطرة الاحتلال، وبدورٍ موجه لعصابة ياسر أبو شباب.

وتأتي استضافة آمنة أبو شباب ضمن سلسلة من اللقاءات المثيرة للجدل التي نفذتها المنصة مع أشخاص متورطين أو محسوبين على مشاريع التطبيع الإعلامي، ما جعلها موضع رفض واسع من الشارع الفلسطيني.

من هو ياسر أبو شباب؟

عميلُ تبرأت منه عائلته، وأهدرت المقاومة دمه، مولود 27 فبراير 1990، من المنطقة الشرقية لمدينة رفح، اعتقل عام 2015 بتهم تتعلق بتعاطي وترويج المخدرات وحكم عليه بالسجن 25 سنة، ثم فرّ من سجن أصداء بخانيونس مع بداية العدوان في أكتوبر 2023.

شكّل عصابة تضمّ ضباطًا سابقين في أجهزة السلطة وتجار مخدرات، وارتبطت تقارير ميدانية بأن مجموعته عملت على السطو على قوافل المساعدة وإعادة بيعها، وبُرِزت كقوة مسلحة مدعومة ومحمية من قبل عناصر وعتاد إسرائيلي بهدف فرض “حكم محلي بديل”.

يُعتبر ياسر أبو شباب عميلًا ومتعاونًا مع الاحتلال، مسؤولًا عن تنفيذ سياسات “هندسة المجاعة” وتهيئة ظروف تهجير مدعومة سياسيًا وعسكريًا، كما تولى قيادة عمليات تمشيط والبحث عن مقاومين وتدمير عبوات ناسفة، مدعومًا بحماية دبابات إسرائيلية وفق تقارير ميدانية.

يقر ياسر أبو شباب، قائد ما يطلق عليها "القوى الشعبية" المدعومة من الاحتلال في قطاع غزة، بوجود علاقات بالسلطة الفلسطينية، مشيرا إلى أنهما "شريكان في الفحص الأمني للوافدين" إلى المنطقة الخاضعة لسيطرته شرق رفح.

من أين جاءت منصة "جسور نيوز"؟

منصة "جسور نيوز" ليست مشروعًا وُلد صدفة، بل هي امتداد لمحاولات تطبيعية سابقة فشلت في اختراق الوعي العربي. فقد بدأت عام 2019 تحت اسم "المجلس العربي للاندماج الإقليمي"، ثم غُيّر الاسم سريعًا إلى "المجلس العربي للتكامل الإقليمي" بعد موجة انتقادات لاذعة، ومع استمرار العزلة والسقوط الإعلامي أُعيد تسويقها في مارس 2024 باسمها الحالي: "جسور نيوز"، محاولةً ثالثة لإعادة تدوير المشروع، وهذه المرة في خضم الحرب على غزة.

على رأس هذه المنصة تقف هديل عويس، الصحفية السورية المقيمة في الولايات المتحدة، والتي عُرفت بعلاقاتها الوثيقة مع دوائر ضغط صهيـونية وبأدوارها الإعلامية في تمرير الرواية الإسرائيلية. تقارير وتحقيقات عديدة ربطت اسمها بمحاولات استقطاب كتاب وصحفيين وفنانين عرب نحو مسار التطبيع، مستخدمةً منصة "جسور" كواجهة ناعمة و"عربية الوجه" لمشروع صهيـوني بامتياز.

‏لم تكتفِ منصة "جسور نيوز" بإعادة تدوير خطابها التطبيعي، بل ذهبت نحو استهداف ممنهج ومدفوع الثمن. تشغّل المنصة منسقًا خاصًا لشؤون غزة يُدعى أمين عابد، مقيم في الإمارات ومتهم علنًا بالعمالة والتنسيق مع جهات مشبوهة.

دوره لا يقتصر على التنسيق، بل يتعداه إلى اختيار الأشخاص الذين يظهرون في تقارير "جسور"، وفق معايير محددة مسبقًا. يُقدَّم لهؤلاء الأشخاص نصوص وأسئلة جاهزة تُلقَّن لهم إجاباتها مسبقًا، ثم تُسجَّل اللقاءات مقابل 300 دولار لكل ظهور، ما يجعلها عملية شراء أصوات أكثر منها ممارسة إعلامية.

‏هذه السياسة حولت تقارير "جسور" إلى منصة مدفوعة تكرّس رواية الاحتلال على لسان فلسطينيين، وتعيد إنتاج خطاب مصطنع يُحمّل المقاومة وحدها مسؤولية المأساة الإنسانية، متجاهلة الحصار والمجازر.

وهكذا تصبح "جسور" أداة تحريض لا تقل خطورة عن أبواق الاحتلال الرسمية، لأنها تلبس خطابها ثوب “الشهادة من الداخل”، بينما هو في الحقيقة تمثيل مأجور وموجَّه.





المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات