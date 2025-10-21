الاحتلال ينفِّذ حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية

واصلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر وصباح اليوم الثلاثاء، حملة الاعتقالات الواسعة التي طالت عددًا من محافظات الضفة الغربية، تخللتها مداهماتٍ للمنازل وتفتيشٍ وتخريبٍ لمحتوياتها.

ففي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال وديع القط، شقيق الأسير محمد القط من بلدة حلحول، إضافة إلى الشقيقين محمد وعيسى روحي عيسى الحلايقة من بلدة الشيوخ شمال شرق المدينة.

وفي نابلس، طالت الاعتقالات ليث خشانة وليث خشان أبو سبع من البلدة القديمة.

أما في جنين، فاعتقلت قوات الاحتلال أربعة شبان من مخيم جنين أثناء تواجدهم في بلدة برقين غرب المدينة، وهم: فداء سلامة، لؤي محمد أبو بدوية، محمد زياد أبو بدوية، وعلاء الدين حسين فتحي أبو زينة، كما اعتقلت المواطن مجاهد زكي صدقة بعد مداهمة منزله في قرية عنزا جنوب جنين

وفي البيرة، جرى اعتقال الشاب أسيد وليد عابد عقب اقتحام المدينة، فيما اعتُقل الشاب نذير صبّاح من مكان عمله في بلدة قفين شمال طولكرم، وعبد الرحمن مالك مصلح من بلدة فرعون جنوب طولكرم.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الأمعري في رام الله، واعتقلت كلًا من: أحمد عبد المحسن، أسامة عبد المحسن، ومحمد خلف.

المصدر / مكتب إعلام الأسرى