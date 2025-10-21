صراع على قيادة سلاح الجو "الإسرائيلي" يُفجّر الخلاف بين وزير الحرب ورئيس الأركان

ترجمة عبد الله الزطمة

يتصاعد التوتر داخل المؤسسة العسكرية "الإسرائيلية" بسبب الخلاف بين وزير الحرب يسرائيل كاتس، ورئيس الأركان إيال زامير، بشأن تعيينات عليا في الجيش، على رأسها تعيين قائد جديد لسلاح الجو.

ووفق ما نشر موقع "معاريف" اليوم الثلاثاء، فإن رئيس الأركان يصر على تعيين العميد أميت تيشلر، أحد أبرز الضباط المخضرمين في سلاح الجو، في المنصب خلفًا للواء تومر بار، فيما يعارض وزير الحرب هذا التعيين، مطالبًا بإعادة تقييم أداء تيشلر خلال هجوم 7 أكتوبر، حين كان يشغل منصب رئيس أركان سلاح الجو.

يُعد تيشلر، الطيار السابق على مقاتلتي F-16 وF-15، من أبرز الشخصيات العسكرية التي خططت لهجمات ضد أهداف في إيران، وشارك في العمليات الجوية خلال حربي غزة ولبنان. خدم في عدد من المواقع القيادية، بينها قيادة قاعدة نيفاتيم الجوية، ورئاسة جناحي العمليات الجوية والأركان. ويرى قادة كبار في سلاح الجو أنه المرشح الوحيد المؤهل لقيادة السلاح في المرحلة الحالية.

تتهم مصادر عسكرية وزير الحرب بمحاولة "تسييس" الجيش من خلال الدفع بترشيح سكرتيره العسكري، العميد غاي مارشيسانو، لتولي منصب الملحق العسكري في واشنطن، على حساب مرشح رئيس الأركان، العميد طال بوليتيس، نائب قائد القوات البحرية.

وفيما تُعرقل التعيينات أيضًا منصب قائد سلاح البحرية، يسعى رئيس الأركان لعقد لقاء مع الوزير كاتس خلال الأيام المقبلة لتجاوز الأزمة، خصوصًا في ظل التحديات الأمنية المتصاعدة.

وتشير مصادر عسكرية إلى أن رئيس الأركان أبدى تعاونًا في ملفات سابقة حساسة للوزير، منها ترقية شخصيات بارزة محسوبة عليه، مثل اللواء يوروم هاليفي والعميد عيران أوفير، في محاولة لخلق توازن داخل القيادة العليا

المصدر / ترجمة فلسطين اون لاين