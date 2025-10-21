منح دراسية في تونس 2025/2026: بكالوريوس وماجستير في المدرسة العليا للأعمال بصفاقس

تعلن وزارة التربية والتعليم العالي عن توفر منح دراسية ممولة بالكامل للعام الأكاديمي 2025/2026 في المدرسة الدولية العليا الخاصة للأعمال بصفاقس (ISHSB) في تونس.

تُتيح هذه المنح فرصة استثنائية للحصول على درجتي البكالوريوس والماجستير. ندعو جميع الطلبة الراغبين بالدراسة في تونس للاطلاع على التفاصيل والتقدم.

آلية تقديم طلبات المنح

يجب على الطلبة الراغبين في التقدم اتباع الخطوات التالية بدقة، مع الانتباه إلى أن المهلة النهائية لتقديم الوثائق هي يوم الإثنين الموافق 13/10/2025.

1. الاطلاع وتقديم الطلب الإلكتروني (إجباري)

للاطلاع على تفاصيل المنح الدراسية وشروط القبول، يرجى الضغط [هنـــا].

يجب على جميع المتقدمين تقديم الطلب الإلكتروني الخاص بالوزارة، ويُعتبر هذا التقديم خطوة أساسية لاغية لأي طلب غير مستكمل إلكترونيًا.

لتقديم الطلب الإلكتروني، يرجى الضغط [هنـــا].

يجب تحميل جميع الوثائق المطلوبة إلكترونياً مع الطلب.

2. تسليم الوثائق الأصلية (لطلبة الضفة الغربية)

بعد الانتهاء من التقديم الإلكتروني، يجب تسليم جميع الوثائق المطلوبة مصدقة حسب الأصول إلى مقار الوزارة ومكاتبها قبل الموعد النهائي:

- مقر الوزارة في رام الله: الماصيون – قرب المجلس التشريعي (الإدارة العامة للمنح والخدمات الطلابية). يمكن التواصل عبر هاتف: 022982630 أو 022982690.

- مكتب نابلس: شارع رفيديا - عمارة لجنة الزكاة ط 2. هاتف: 092341103.

- مكتب الخليل: الحرس ـــــ عمارة الهرم ط 2. هاتف: 022223332.

3. تعليمات خاصة لطلبة قطاع غزة

على طلبة غزة تقديم الطلب إلكترونياً وإرفاق الوثائق المطلوبة بحد أقصى يوم الإثنين 13/10/2025. سيتم تسليم الوثائق الأصلية في مقر الوزارة في حينه عند عودة الدوام. يُعتبر أي طلب لم يتم تقديمه إلكترونياً لاغياً.

نحث جميع الطلبة المؤهلين على المبادرة بالتقديم قبل انتهاء المدة المحددة لضمان المنافسة على هذه الفرص الدراسية المميزة في تونس.

المصدر / فلسطين أون لاين