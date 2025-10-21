فلسطين أون لاين

تقرير أممي: 71 هجومًا للمستوطنين بالضفة خلال أسبوع

21 أكتوبر 2025 . الساعة 09:22 بتوقيت القدس
اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية

وثَّق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" 71 هجومًا للمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة خلال الأسبوع الماضي، نصفها مرتبط بموسم قطف الزيتون.

وأوضح "أوتشا" في تقرير لها، أن المستوطنين هاجموا الفلسطينيين في 27 قرية بالضفة، ما أسفر عن وقوع إصابات، وأضرار في الممتلكات.

وأشار إلى أن الهجمات تمثلت بالاعتداء على المزارعين، أو بسرقة المحاصيل، أو المعدات، أو بتخريب أشجار الزيتون.ط

ويواجه المزارعون باستمرار اعتداءات وانتهاكات إسرائيلية تحول دون الوصول إلى أراضيهم، ما يؤدي إلى خسائر مادية جسيمة ويزيد من معاناتهم اليومية تحت وطأة الاحتلال. 

المصدر / وكالات
#الحرب على غزة #اعتداءات المستوطنين #طوفان الأقصى

