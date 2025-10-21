من قتَلَ هند رجب؟ تفاصيل جديدة تكشف عن وحدة "مصاصي الدماء"

من قلب بروكسل، حيث ارتفعت صورة الطفلة الفلسطينية هند رجب رمزا للبراءة المغدورة، ينطلق تحقيق “ما خفي أعظم” كاشفًا خيوط جريمة هزت العالم ودوّن فصلًا جديدًا من الملاحقة القانونية لقتلة الأطفال بغزة.

في مؤسسة في العاصمة البلجيكية تحمل اسم الشهيدة الصغيرة، بدأ تتبع خيوط الأدلة التي تحولت إلى كابوس يلاحق جنودا وضباطا إسرائيليين متورطين في واحدة من أبشع الجرائم التي شهدتها حرب الإبادة في القطاع.

التحقيق -الذي أعدّه الإعلامي تامر المسحال لبرنامج ما خفي أعظم- يأخذ المشاهد في رحلة بين الأرشيفات الرقمية ومواقع الجريمة في قطاع غزة، حيث توغلت الكاميرات والأدلة الصوتية في تفاصيل ما جرى داخل سيارة العائلة الفلسطينية التي تحولت إلى ركام بعد استهدافها المباشر في حي تل الهوا أواخر يناير/كانون الثاني 2024.

هناك كانت الطفلة هند، ذات الـ6 سنوات، تحتمي بجسد أمها الممدد بجوارها وتهمس عبر الهاتف: "الدبابة جنبي"، قبل أن يختفي الصوت إلى الأبد.

بين تلك الجملة الطفولية التي تجمد لها الضمير الإنساني، وبين نفي جيش الاحتلال وجود قواته في المنطقة، نسج البرنامج خيوط تحقيقه الأكثر دقة، معتمدا على صور أقمار صناعية ومكالمات مسجلة وشهادات قانونية وتقارير تحليلية استخدمت أحدث تقنيات الصوت والموقع.

وأعاد فريق "ما خفي أعظم" بالتعاون مع مختبر "فورنزك أركيتكتشر" في جامعة غولدسميث بلندن، تشكيل مسرح الجريمة لحظة بلحظة، ليكشف أن السيارة التي كانت تقل عائلة هند اخترقت بـ335 طلقة نارية مصدرها دبابة إسرائيلية متمركزة على بعد لا يتجاوز 23 مترا.

وكشف هذا التحليل الذي دحض رسميا رواية "الاشتباك المزعوم" أن إطلاق النار تم من جهة واحدة وبمعدل مرتفع يصل إلى 900 طلقة في الثانية، وهو ما يعني أن العائلة لم تكن وسط معركة بل في مواجهة مباشرة مع سلاح مدرع أطلق النار بلا تردد على سيارة مدنية صغيرة حاولت النجاة بأطفالها.

من هنا بدأت رحلة البحث عن القتلة بالأسماء والوجوه، ومن بين الخيوط الأولى برز اسم اللواء 401 في سلاح المدرعات "الإسرائيلي"، الذي قاده حينها الضابط بني أهارون.

وبالتحليل الميداني والصور الموثقة، تم تحديد الكتيبة 52 ضمن هذا اللواء بوصفها المنفذ المباشر للجريمة، بقيادة الكولونيل دانييل إيلا، لكن المفاجأة الكبرى كانت في تحديد السرية المسؤولة ميدانيا عن إطلاق النار، والتي حملت اسما صادما: "إمبراطورية مصاصي الدماء" (Vampire Empire).

ويقود هذه السرية الضابط شون جلاس، وهو رجلٌ يتباهى -كما تكشف مقاطع داخلية- بأنه يقود جنوده "من دون انتظار الأوامر"، ويصفهم بأنهم "وحوش لا تعرف التراجع".

التحقيق أورد أن جلاس هو من أصدر الأمر بإطلاق النار على السيارة المدنية، ثم باستهداف سيارة الإسعاف التي حاولت إنقاذ الطفلة، ووضعت هذه الأدلة التي حصل عليها البرنامج لاحقا في ملف قضائي متكامل رفعته مؤسسة "هند رجب" أمام المحكمة الجنائية الدولية.

ويؤكد المدير التنفيذي للمؤسسة دياب أبو جهجه أن الفريق القانوني يعمل على ملاحقة الضابط جلاس وقائده دانييل إيلا، إلى جانب جندي آخر من السرية يحمل الجنسيتين الإسرائيلية والأرجنتينية ويدعى إيتاي شوكيركوف، الذي شارك من داخل الدبابة في العملية القاتلة، وتقدمت المؤسسة بدعوى رسمية ضده أمام القضاء الأرجنتيني.

عمليات التدمير الممنهج

وتجاوزت التحقيقات حدود غزة لتصل إلى ملفات أوسع، إذ كشف البرنامج عن سلاح الهندسة الإسرائيلي ودوره في عمليات التدمير الممنهج التي رافقت الحرب.

ومن بين أبرز القضايا التي طفت على السطح، قضية الجندي شيمون زوكرمان، الذي وثق بنفسه عمليات تفجير عشرات المنازل في بلدة خزاعة شرق خان يونس بين ديسمبر/كانون الأول 2023 ويناير/كانون الثاني 2024.

وتحول ما نشره زوكرمان على حساباته من مشاهد التفاخر إلى أدلة قانونية دامغة، لتبدأ ملاحقته أمام القضاء الألماني باعتباره يحمل جنسية مزدوجة.

وتصف المحامية الألمانية ميلاني شفايتزر، التي تتولى ملف زوكرمان، القضية بأنها "نموذج لجندي يتحول إلى مؤثر في الإبادة الجماعية، موضحة أن الأدلة البصرية تُظهره يحتفل بتفجير المباني كأنه في فيلم أكشن.

وتضيف أن الدعوى المرفوعة ضده تستند إلى قانون الجرائم ضد الإنسانية، وتشمل اتهامات بالإبادة الجماعية وتدمير البنى المدنية.

تتبع التحقيق أيضا ملفات جنود آخرين، بينهم آدي كارني من سلاح الهندسة، الذي ظهر في تسجيلات يزرع عبوات داخل مبانٍ مدنية في غزة ثم يفجرها بابتسامة باردة، حيث لاحقته الدعاوى في البرازيل ثم البيرو، وأعلنت السلطات هناك فتح تحقيق رسمي ضده في سابقة قضائية دولية غير مسبوقة بحق جندي إسرائيلي.

وأشار التحقيق إلى أن الضغوط السياسية الإسرائيلية أدت إلى تهريبه من البرازيل قبل اعتقاله.

شبكة تهريب منظمة

وامتدت المتابعة إلى جندي آخر، وهو يوفال فغداني، من لواء "جفعاتي"، الذي نُشرت له صور وسط أنقاض المنازل المدمرة في غزة قبل أن يفر من البرازيل إلى الأرجنتين، في وقت أكدت فيه مصادر التحقيق أن "إسرائيل" تدير شبكة منظمة لتهريب جنودها الملاحقين من دول أجنبية باستخدام طائرات خاصة وقواعد عسكرية.

ويرى القاضي الدولي دونالد بيتر هيربرت، أحد المشاركين في قضايا رواندا السابقة، أن التحقيقات الأخيرة تمثل اختبارا حقيقيا لعدالة العالم، قائلا إن "الضغوط الجيوسياسية ما زالت تعرقل محاسبة المجرمين، لكن فتح هذه الملفات يضع حدا لثقافة الإفلات من العقاب".

وأضاف أن التعاون بين الدول ورفع القضايا أمام الإنتربول قد يقيّد حركة الجنود الإسرائيليين المتورطين في جرائم الحرب ويمهد لمرحلة جديدة من العدالة الدولية.

أما في الجانب الإسرائيلي، فقد عكست تصريحات الخبير الأمني يوسي ميلمان حجم القلق داخل المؤسسة العسكرية، إذ قال إن ملاحقة الجنود الإسرائيليين "تحولت إلى كابوس فعلي"، وأن الشاباك والموساد أصبحا يضعان هذه الملاحقات في حساباتهما عند سفر عناصرهما.

وأكد أن "إسرائيل" تسعى "لمنع صدور أوامر اعتقال أو تعطيل تنفيذها بكل الوسائل الدبلوماسية والقضائية".

ولأن الحقيقة لا تكتمل بلا ثمن، تطرق البرنامج إلى محاولات استهداف الشهود الذين تعاونوا مع فرق التحقيق، وفي هذا السياق، كشف كريم حسون، أحد مؤسسي مؤسسة هند رجب، أن بعض الشهود الذين أدلوا بشهاداتهم في قضايا مشابهة قُتلوا لاحقا في غزة بعد نشر أسمائهم، مؤكدا أن كل من يملك دليلا على الإبادة يصبح هدفا محتملا.

وفي نهاية رحلة التحقيق، يعود البرنامج إلى حيث بدأ، خلف أسوار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، حيث تتراكم الملفات وتتسع قائمة المتهمين، فهناك أكثر من ألف قضية رُفعت حتى الآن ضد جنود وضباط إسرائيليين، وبعضها وصل إلى أروقة المحاكم الأوروبية والأميركية.