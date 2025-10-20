الاتحاد الأوروبي: فرض عقوبات ضد "إسرائيل" لا يزال على الطاولة

فلسطين أون لاين

20 أكتوبر 2025 . الساعة 19:55 بتوقيت القدس
كالاس: فرض عقوبات ضد "إسرائيل" لا يزال على الطاولة
متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، أن خيارات فرض عقوبات على "إسرائيل" ستظل مطروحة على الطاولة إلى أن يتم "تغيير حقيقي ومستدام"، بما في ذلك إيصال المساعدات إلى المدنيين في غزة.

جاء ذلك في تصريحات للصحفيين عقب اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، يوم الاثنين.

وأشارت كالاس إلى أن الوزراء الأوروبيين قيّموا الوضع الميداني في غزة بعد وقف إطلاق النار.

وفي 10 أيلول/سبتمبر الماضي، أعلنت المفوضية الأوروبية عن مقترحات بفرض عقوبات على "إسرائيل"، القوة القائمة بالاحتلال.

وتضمنت المقترحات فرض قيود تشمل تعليق أحكام نقل السلع بحرية ضمن اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وفرض رسوم جمركية، بالإضافة إلى فرض عقوبات على المستوطنين الذين يستولون على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعلى الوزيرين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش.

المصدر / وكالات
