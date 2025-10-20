طقس فلسطين اليوم الاثنين 20 أكتوبر

فلسطين أون لاين

20 أكتوبر 2025 . الساعة 08:46 بتوقيت القدس
خيام النازحين في غزة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، اليوم الاثنين، أن يكون الجو غائمًا جزئيا الى صاف ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة بحيث تبقى أدني من معدلها السنوي العام بقليل.

وأوضحت الأرصاد أن الرياح ستكون شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما هذه الليلة؛ فيكون الجو غائمًا جزئيا الى صاف باردا في المناطق الجبلية وباردا نسبيا في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدًا الثلاثاء، توقعت الأرصاد أن يكون الجو غائمًا جزئيا الى صاف ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية  خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

