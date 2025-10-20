ترامب: "حماس" لم ترتكب أيِّ خرقٍ للاتِّفاق ووقف إطلاق النَّار بغزَّة لا يزال ساريًا

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء أمس الأحد، إن حركة حماس لم تتورط بأي خروق لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدًا على استمرار سريان الاتفاق.

وفي تصريح للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية، أكد ترامب أن الهدنة لا تزال سارية، مضيفًا أن قيادة حماس لم تكن مسؤولة عن الخروق الأخيرة.

وأضاف "لكن على أي حال، سيتم التعامل مع الأمر كما يجب. سيتم التعامل معه بحزم، لكن كما يجب".

وأعرب ترامب عن أمله في أن يصمد وقف إطلاق النار الذي أسهم في التوصل إليه، وقال "نريد التأكد من أن الأمور تسير بشكل سلمي جدا مع حماس".

وأصدرت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة حماس- بيانا أكدت فيه التزامها الكامل بتنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه، وفي مقدمته وقف إطلاق النار في جميع مناطق قطاع غزة.

وقالت في البيان إنه "لا علم لنا بأي أحداث أو اشتباكات تجري في منطقة رفح، حيث إن هذه مناطق حمراء تقع تحت سيطرة الاحتلال".

وأشارت القسام إلى أن الاتصال مقطوع بما تبقى من مجموعات لها هناك منذ عودة الحرب في مارس/آذار الماضي، ولا معلومات لديها إن كانوا قد استشهدوا أم ما زالوا على قيد الحياة منذ ذلك التاريخ.

وأكدت في بيانها أنه لا علاقة لها بأي أحداث تقع في تلك المناطق، ولا يمكنها التواصل مع أي من عناصرها هناك إن كان لا يزال أحد منهم على قيد الحياة.

ومن جهته، أفاد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، بأن الاحتلال "الإسرائيلي" ارتكب 80 خرقاً لـ "التهدئة" منذ قرار وقف الحرب على قطاع غزة؛ أسفرت عن 97 شهيداً و230 مصاباً. موضحًا: "بينها 21 خرقاً أمس الأحد.

وأكد، ارتكاب قوات الاحتلال، منذ الإعلان عن انتهاء الحرب على غزة، سلسلة من الخروقات الخطيرة والمتكررة.

وبلغت (الخروقات) حتى أمس الأحد 80 خرقاً موثقاً، في انتهاكٍ صارخٍ وواضحٍ لقرار وقف الحرب ولقواعد القانون الدولي الإنساني، وفقًا لبيان المكتب الحكومي.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات