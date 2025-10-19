متظاهرون يابانيون يرتدون زي القسام دعماً للمقاومة في غزة

فلسطين أون لاين

19 أكتوبر 2025 . الساعة 12:30 بتوقيت القدس
...
المظاهرة نُظّمت أمام السفارة الإسرائيلية في العاصمة طوكيو
ترجمة عبد الله الزطمة

شهدت العاصمة اليابانية طوكيو مظاهرة ضخمة مناهضة لـ(إسرائيل)، تخللها ارتداء عدد من المتظاهرين أزياء تحاكي ملابس مقاتلي حركة حماس.

ووفق موقع "القناة 7" اليوم الأحد، فإن المظاهرة نُظّمت أمام السفارة الإسرائيلية في ذكرى مرور عامين على هجوم 7 أكتوبر، وشهدت توترًا متصاعدًا، ما دفع الشرطة اليابانية للتدخل.

وبحسب وسائل إعلام محلية، ألقت قوات الأمن القبض على أحد المتظاهرين ممن ارتدوا الزي العسكري الخاص بحماس، لاستجوابه بشأن نواياه وخلفية ظهوره بهذا الشكل في مكان حساس دبلوماسيًا.

وجاء التظاهرة في سياق موجة من الاحتجاجات المتعاطفة مع الفلسطينيين في عدد من المدن الآسيوية، ولم تُصدر السلطات اليابانية بعد بيانًا رسميًا بشأن الحادثة، لكن التوقعات تشير إلى أن التحقيق سيشمل التحقق من مدى ارتباط العناصر المشاركين بأي تنظيمات خارجية، أو ما إذا كان الأمر مجرّد أداء مسرحي ضمن سياق التظاهر.
 

