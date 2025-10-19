برلين.. متظاهرون يتضامنون مع فلسطين ويطالبون بعدم تسليح الاحتلال

شهدت العاصمة الألمانية برلين، مظاهرة تضامنية مع فلسطين ضد الإبادة الجماعية في قطاع غزة، مطالبين ألمانيا بعدم تزويد الاحتلال الإسرائيلي بالأسلحة.

وتجمع عدد كبير من الأشخاص وسط ميدان بحي ميته، في برلين، تعبيرا عن دعمهم لفلسطين. وطالب المتظاهرون بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، ومحاكمة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووقف دعم ألمانيا للاحتلال.

وحمل المشاركون أعلام فلسطين ولافتات كتب عليها عبارات من قبيل "الحرية لفلسطين"، و"كرامة الإنسان مصونة"، و"أوقفوا الحرب والاحتلال"، و"لا لتزويد إسرائيل بالأسلحة".

كما رفعوا صورًا لصحفيين وأطفال قُتلوا على يد إسرائيل في غزة، مرددين هتافات مثل "(إسرائيل) تقتل الأطفال"، و"نتنياهو إلى المحكمة"، و"(إسرائيل) دولة إرهابية"، و"ألمانيا تموّل.. (إسرائيل) تقصف".

ومن جهة أخرى، حاولت مجموعة مؤيدة لـ(إسرائيل) استفزاز المتظاهرين المؤيدين لفلسطين، عبر رفع الأعلام الإسرائيلية بالقرب من مكان المظاهرة.

واتخذت الشرطة الألمانية إجراءات أمنية مشددة حول المنطقة التي أُقيمت فيها المظاهرة.

ومنذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ارتكب الاحتلال، بدعم أمريكي، إبادة جماعية في غزة أسفرت عن استشهاد 68 ألفا و116 فلسطينيا وإصابة 170 ألفا و200 آخرين، وتدمير 90 بالمئة من البنى التحتية في القطاع.

