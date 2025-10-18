فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

انفجار في ناقلة نفط تحمل علم الكاميرون قبالة سواحل اليمن

الاحتلال يرتكب 47 خرقاً لوقف إطلاق النار في غزة أسفرت عن 38 شهيداً

الصحة بغزة تعلن ارتفاع عدد ضحايا الإبادة إلى 68,116 شهيدًا و170,200 إصابة

الأونروا تعلن استئناف التعليم في غزة بعد عامين من الانقطاع بفعل حرب الإبادة

السنوار.. عام على ارتقاء القائد الذي خطّ الطوفان بدمه وفكره

وزارة الصحة بغزة تتسلَّم جثامين 15 شهيدًا أفرج عنهم الاحتلال

حماس: اعتداءات الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية لن تفلح في كسر إرادة شعبنا

الأورومتوسطي للاتحاد الأوروبي: حاسبوا "إسرائيل" على تدمير المشاريع الممولة أوروبيًا بغزَّة

قاضية أميركية تمنع تثبيت برامج تجسس "إسرائيلية" على واتساب

الاحتلال يواصل حملات الاعتقال في الضفة الغربية

الاحتلال يرتكب 47 خرقاً لوقف إطلاق النار في غزة أسفرت عن 38 شهيداً

18 أكتوبر 2025 . الساعة 16:20 بتوقيت القدس
...
خروقات الاحتلال تنوعت بين إطلاق نار مباشر على المدنيين، وقصف واستهداف متعمد لمناطق مأهولة

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم السبت، أن الاحتلال ارتكب 47 خرقاً موثقاً منذ الإعلان عن وقف حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد 38 فلسطينياً وإصابة 143 آخرين بجراح متفاوتة، في انتهاكٍ واضح لقرار وقف الحرب ولأحكام القانون الدولي الإنساني.

وأوضح المكتب، في بيان صحفي، أن هذه الخروقات تنوعت بين إطلاق نار مباشر على المدنيين، وقصف واستهداف متعمد لمناطق مأهولة، إلى جانب اعتقال عدد من المواطنين، في ممارسات تعكس استمرار النهج العدواني للاحتلال رغم إعلان وقف الحرب.

وأشار البيان إلى أن قوات الاحتلال نفذت هذه الاعتداءات باستخدام الآليات العسكرية والدبابات المتمركزة على أطراف الأحياء السكنية، والرافعات الإلكترونية المزودة بأجهزة استشعار واستهداف عن بُعد، إضافة إلى الطائرات المسيرة (الكواد كابتر) التي تواصل التحليق فوق المناطق السكنية وتنفذ عمليات إطلاق نار واستهداف مباشر للمدنيين.

وأكد المكتب أن هذه الخروقات سُجلت في جميع محافظات قطاع غزة دون استثناء، "ما يثبت أن الاحتلال لم يلتزم بوقف العدوان، ويواصل سياسة القتل والإرهاب ضد أبناء الشعب الفلسطيني".

وحمل المكتب الإعلامي الحكومي، الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات، داعيًا الأمم المتحدة والجهات الضامنة لاتفاق وقف الحرب إلى التدخل العاجل لإلزام الاحتلال بوقف عدوانه المستمر، وضمان حماية السكان المدنيين العزّل في قطاع غزة.

#وقف الحرب على غزة #خروقات إسرائيلية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة