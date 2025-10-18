الاحتلال يرتكب 47 خرقاً لوقف إطلاق النار في غزة أسفرت عن 38 شهيداً

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم السبت، أن الاحتلال ارتكب 47 خرقاً موثقاً منذ الإعلان عن وقف حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد 38 فلسطينياً وإصابة 143 آخرين بجراح متفاوتة، في انتهاكٍ واضح لقرار وقف الحرب ولأحكام القانون الدولي الإنساني.

وأوضح المكتب، في بيان صحفي، أن هذه الخروقات تنوعت بين إطلاق نار مباشر على المدنيين، وقصف واستهداف متعمد لمناطق مأهولة، إلى جانب اعتقال عدد من المواطنين، في ممارسات تعكس استمرار النهج العدواني للاحتلال رغم إعلان وقف الحرب.

وأشار البيان إلى أن قوات الاحتلال نفذت هذه الاعتداءات باستخدام الآليات العسكرية والدبابات المتمركزة على أطراف الأحياء السكنية، والرافعات الإلكترونية المزودة بأجهزة استشعار واستهداف عن بُعد، إضافة إلى الطائرات المسيرة (الكواد كابتر) التي تواصل التحليق فوق المناطق السكنية وتنفذ عمليات إطلاق نار واستهداف مباشر للمدنيين.

وأكد المكتب أن هذه الخروقات سُجلت في جميع محافظات قطاع غزة دون استثناء، "ما يثبت أن الاحتلال لم يلتزم بوقف العدوان، ويواصل سياسة القتل والإرهاب ضد أبناء الشعب الفلسطيني".

وحمل المكتب الإعلامي الحكومي، الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات، داعيًا الأمم المتحدة والجهات الضامنة لاتفاق وقف الحرب إلى التدخل العاجل لإلزام الاحتلال بوقف عدوانه المستمر، وضمان حماية السكان المدنيين العزّل في قطاع غزة.