الفاشر ... سودانيون محاصرون يأكلون جلود الأبقار للبقاء على قيد الحياة

متابعة/ فلسطين أون لاين

يضطر سكان مدينة الفاشر في غرب السودان إلى تناول جلود الأبقار للبقاء على قيد الحياة، في ظل الحصار والحرمان من المساعدات الإنسانية وصولا إلى عدم القدرة على الحصول على أعلاف الماشية التي كانوا يقتاتون منها لفترة من الزمن.

بعد مرور ثلاثة أيام من دون تناوله الطعام، يقول صالح عبد الله (47 عاما): "شوينا جلد البقر"، مضيفا "حتى هذا، كانت هناك صعوبة في الحصول على الحطب لإشعال النار" لشويه.

ويشهد السودان منذ نيسان/أبريل 2023 معارك دامية بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، الحاكم الفعلي للبلاد منذ انقلاب العام 2021، وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو الملقب "حميدتي".

وبعد أكثر من عام من الحصار الذي تفرضه قوات الدعم السريع، نفد كل شيء تقريبا من المدينة.

وأُجبرت معظم التكايا التي كانت توفر الغذاء للسكان على إغلاق أبوابها بسبب شح المواد، بحسب "لجان المقاومة المحلية" ومجموعات من المتطوعين ينسّقون المساعدات.

وحتى أعلاف الحيوانات التي تحوّلت إلى غذاء للسكان، بات من الصعب الحصول عليها.

ونشرت "لجنة المقاومة المحلية" في الفاشر، وهي من المجموعات المدنية التي توثق الانتهاكات المرتبطة بالنزاع، مقطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي الأربعاء، يظهر قطعا من جلود الحيوانات يتم شويها على نار خفيفة. وأرفق الفيديو على منصة "إكس"، بنص يفيد عن اضطرار الناس إلى تناول "الجلود القديمة" ليسدوا جوعهم.

وتقول اللجنة في النص "هنا الفاشر... حيث اضطر الناس إلى تناول علف الحيوانات كطعام، وحين نفدَ لم يجدوا سوى الجلود القديمة ليسدوا بها الرمق".

لا شيء للأكل

في المدينة، لجأ صلاح آدم (28 عاما) وهو طالب جامعي، إلى مركز إيواء في حي درجة أولى بعد نزوحه من حي أولاد الريف الذي سيطرت عليه قوات الدعم السريع في الأسابيع الأخيرة.

ويقول "أعتمد في طعامي على التكية التي توقفت من ستة أيام"، مضيفا "في اليومين الأولين، تقاسمت مع أسرة بليلة ذرة من دون ملح (حبوب الذرة يتم سلقها بالماء)". ويشير إلى أنّه لم يأكل منذ الأربعاء.

منذ آب/أغسطس، تكثّف قوات الدعم السريع قصفها وضرباتها بالمسيّرات على الفاشر وسيطرت في الأسابيع الأخيرة على أجزاء من المدينة.

وأظهرت صور بالأقمار الاصطناعية حللها مختبر البحوث الإنسانية (هيومانيتاريان ريسيرتش لاب) في جامعة ييل الأميركية، أن قوات الدعم السريع أقامت سواتر على امتداد 68 كيلومترا حول الفاشر، تاركة مخرجا وحيدا من المدينة هو عبارة عن ممر يتراوح طوله بين ثلاثة وأربعة كيلومترات، يتعرض فيه المدنيون للابتزاز في مقابل العبور.

"الخوف من الموت جوعا"

وأسفرت المعارك في السودان عن مقتل عشرات الآلاف وتسببت بما وصفته الأمم المتحدة بـ"الأزمة الإنسانية الأسوأ في العالم"، وبتشريد أكثر من 13 مليون شخص، من بينهم مليون شخص نزحوا من الفاشر.

ومن هؤلاء، إبراهيم عثمان (36 عاما) الذي يقيم حاليا في طويلة على بعد 70 كيلومترا غرب المدينة، بعدما كان مصمّما على البقاء فيها. ويقول "كنت مقررا أن لا أغادرها نهائيا رغم القصف المتواصل لكن الآن الخوف من الموت جوعا (دفعني إلى أن) أغادر المدينة مهما كان الخطر".

ووفق المنظمة الدولية للهجرة، فقد تراجع عدد سكان الفاشر وهي المدينة الأكبر في المنطقة، بنحو 62%، من أكثر من مليون نسمة إلى حوالي 413 ألفا.

المصدر / وكالات