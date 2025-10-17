حماس تدعو الوسطاء إلى استكمال تنفيذ بنود الاتِّفاق

متابعة/ فلسطين أون لاين

دعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الجمعة، الأطراف كافة إلى مواصلة جهودهم في دعم الشعب الفلسطيني، مؤكدة على ضرورة التزام الوسطاء بمتابعة تنفيذ جميع بنود اتفاق وقف إطلاق النار، خصوصًا البنود الإنسانية والخدماتية التي تمس حياة المواطنين في قطاع غزة.

وقالت الحركة في بيان صحافي، إن المطلوب في هذه المرحلة هو الإسراع في إدخال المساعدات الإنسانية بالكميات الكافية، وتوفير كل الاحتياجات الأساسية للسكان، إضافة إلى فتح معبر رفح في الاتجاهين أمام الأفراد والمساعدات بشكل دائم ومنتظم.

وكما شددت حماس على أهمية البدء الفوري في عملية إعادة الإعمار، لا سيما منازل المواطنين والبنى التحتية من مستشفيات ومدارس ومؤسسات خدماتية، مؤكدة أن ذلك يشكل أولوية وطنية وإنسانية لضمان عودة الحياة إلى طبيعتها في القطاع بعد سنتين من العدوان والدمار الواسع.

وفي السياق، أعربت الحركة عن تقديرها العميق للجهود التي بذلتها مصر وقطر وتركيا خلال العامين الماضيين للوصول إلى اتفاق أنهى ما وصفته بـ"الحرب العدوانية المجنونة" على قطاع غزة.

وقالت الحركة، إن هذه الدول استضافت اللقاءات وسعت لتقريب وجهات النظر وتذليل العقبات حتى تكللت الجهود بوقف الحرب، مؤكدة أن دور الوسطاء المخلصين كان حاسمًا في التوصل إلى الاتفاق الأخير.

وكما وجهت حماس شكرها إلى كل الدول والجهات التي وقفت إلى جانب الشعب الفلسطيني، مشيدةً على وجه الخصوص بدور الجزائر وجنوب أفريقيا في دعم الموقف الفلسطيني في مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية، إلى جانب روسيا والصين وكولومبيا وغيرها من الدول التي ساهمت في وقف حرب الإبادة ودعم المواقف السياسية والإنسانية الفلسطينية.

وثمّنت الحركة مواقف اليمن ولبنان والعراق وإيران، وكل من شارك بدمه أو تضامنه أو عبر حملات كسر الحصار وسفن الحرية، فضلًا عن الجماهير التي خرجت في مظاهرات حول العالم رفضًا للعدوان ودعمًا لفلسطين.

وخصّت حماس بالشكر وسائل الإعلام التي "فضحت جرائم الاحتلال ونقلت معاناة الفلسطينيين رغم الضغوط الهائلة"، داعيةً في الوقت ذاته إلى محاكمة قادة الاحتلال على جرائم الحرب التي ارتكبوها ضد الإنسانية، وإلى مواصلة المقاطعة وعزل (إسرائيل) دوليًا حتى تتحقق العدالة للشعب الفلسطيني.