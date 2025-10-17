المركز الفلسطيني للمفقودين يطالب بتشكيل لجنة تحقيق لتقصي ظروف احتجاز الجثامين الفلسطينيين لدى الاحتلال

قال المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قسرًا، إنَّ المجتمع الدولي يمارس ازدواجية فاضحة في التعامل مع جثامين القتلى الفلسطينيين و"الإسرائيليين".

وأوضح المركز في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أنَّ التحركات المكثفة والمطالبات الدولية العاجلة باستعادة جثامين المحتجزين "الإسرائيليين" يقابلها صمت وتجاهل مطبقين تجاه آلاف الجثامين الفلسطينية العالقة تحت أنقاض المنازل التي قصفتها "إسرائيل" في قطاع غزة.

وأضاف "رغم مرور 8 أيام على وقف إطلاق النار في القطاع لم تعلن أي جهة دولية استعدادها لتوفير الآليات والمعدات والدعم اللازم لانتشال آلاف الضحايا الفلسطينيين".

وأشار إلى أنَّ تقديرات المركز تشير إلى وجود ما لا يقل عن 5 آلاف فلسطيني تحت الأنقاض أو في مناطق التمركز "الإسرائيلي" بالقطاع.

وتابع "النداءات المتكررة لإدخال المعدات المناسبة وفرق البحث المتخصصة لم تلق أي استجابة حتى اللحظة".

ونوه المركز إلى أن تسليم سلطات الاحتلال جثامين 120 فلسطينيًّا كشف عن انتهاكات جسيمة وخطرة وتبين أن بعضهم تعرض للإعدام شنقًا وهو مقيّد كما وجدت آثار تعذيب وحروق بالغة على أغلبهم، لافتًا إلى أنَّ الجثامين أظهرت أنماطًا مروعة من الانتهاكات منها آثار تعذيب وتقييد للأيدي وتعصيب للعينين ووجود جثث عارية أو شبه عارية إضافة إلى إصابات مباشرة في الرأس وآثار جنازير دبابات على بعضها.

وشدد المركز على ضرورة تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة لتقصي ظروف احتجاز الجثامين وطبيعة الإصابات التي لحقت بها وضمان احترام الكرامة الإنسانية للضحايا وفقًا للقانون الدولي الإنساني.

وأكد المركز أنه مطلوب التعامل بمعيار موحد مع "جميع الضحايا" دون تمييز وضمان المساءلة والمحاسبة الكاملة لكل من يثبت تورطه في انتهاك حرمة الموتى أو إخفاء هوياتهم قسرًا.

المصدر / فلسطين أون لاين