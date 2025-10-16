القسام تنعى القائد اليمني محمد عبد الكريم الغماري

متابعة/ فلسطين أون لاين

تقدمت قيادة كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، بأحرّ التعازي إلى الأمة العربية والإسلامية، وإلى الشعب اليمني الشقيق وقيادة أنصار الله، يتقدمهم السيد عبد الملك الحوثي، في استشهاد القائد الجهادي الكبير اللواء الركن محمد عبد الكريم الغماري، رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اليمنية.

وقالت الكتائب في بيان صحفي، إن اللواء الغماري "ارتقى شهيداً على طريق القدس مع عدد من إخوانه، في أشرف المعارك دفاعاً عن الأقصى وفلسطين، ضمن معركة الإسناد المباركة التي تصدرتها اليمن العزيزة واستمرت فيها حتى اللحظات الأخيرة قبل وقف العدوان".

وأضافت القسام: "ننعى شهداء اليمن الأبطال وشهداء أمتنا الأحرار الذين ارتقوا خلال معركة الإسناد لغزة، فاختلطت دماؤهم بدماء أطفال ونساء وشيوخ ومقاومي غزة، لتُسجل أسماؤهم في سجلّ المجد الخالد"، مؤكدة أن التاريخ "سيذكر بكل فخر موقف اليمن الإيماني المشرف الذي وقف دفاعاً عن فلسطين ومسرى رسول الله".

وشددت الكتائب على أن سياسة الاغتيالات الجبانة التي ينتهجها الاحتلال "لن تنال من عزيمة الأمة ولا من إرادة قادتها"، مؤكدة أن دماء الشهداء "هنية والسنوار والعاروري والضيف ونصر الله والحاج رمضان والغماري" ستبقى "منارة تضيء درب الحرية، ولن تزيد الأحرار إلا إصراراً وثباتاً على طريق القدس حتى النصر والتحرير".