فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

القسام تنعى القائد اليمني محمد عبد الكريم الغماري

وزارة الصِّحَّة: وفيات سوء التَّغذية تتصاعد بين أطفال غزَّة

مصر تشدد على أهمية البدء في المرحلة الثانية من اتفاق غزة

استشهاد رئيس هيئة أركان القوَّات المسلَّحة اليمنيَّة محمَّد الغمَّاري

رغم تدهور صحَّته... الاحتلال يمدِّد اعتقال الطَّبيب أبو صفيَّة بلا تهمة

الإعلاميَّ الحكوميِّ: وثقنا آثار شنق وحبال على أعناق عدد من الشهداء

"كهرباء غزة" لـ"فلسطين": تدمير 80% من شبكات التوزيع وخسائر تتجاوز 728 مليون دولار

الصحة بغزة: 29 شهيدًا و 10 إصابات خلال الـ 24 ساعة الماضية

المسجد الأقصى في مهداف ساسة الاحتلال.. قراءة في تصاعد المشاركة الرسمية في اقتحامات الأقصى في عام 2025

غزة: المحور الكوني للسلام والحرب

استشهاد رئيس هيئة أركان القوَّات المسلَّحة اليمنيَّة محمَّد الغمَّاري

16 أكتوبر 2025 . الساعة 17:51 بتوقيت القدس
...
صورة تعبيرية
متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت القوات المسلحة اليمنية مساء الخميس استشهاد رئيس هيئة الأركان، اللواء الركن محمد عبد الكريم الغماري، في غارات شنها الجيش الإسرائيلي بدعم أميركي على الأراضي اليمنية.

وقالت القوات المسلحة في بيانها إنها "تزف إلى الشعب اليمني المجاهد أحد القادة العظماء الذين ارتقوا في الغارات الأميركية الإسرائيلية خلال عامين من معركة طوفان الأقصى"، مشيرة إلى أن الغماري "نال شرف الشهادة أثناء تأديته واجبه"، واستشهد إلى جانبه عدد من مرافقيه ونجله حسين (13 عامًا).

وأوضح البيان أن الغماري ارتقى "في سياق عمله الجهادي وأداء واجبه الإيماني"، معتبرًا أن دماءه ودماء الشهداء اليمنيين "ستبقى امتدادًا لمسيرة الدفاع عن القدس وفلسطين".

كما استعرضت القوات اليمنية في بيانها حصيلة عملياتها العسكرية خلال العامين الماضيين، مشيرة إلى تنفيذ 758 عملية استخدمت فيها 1835 صاروخًا باليستيًا ومجنحًا وفرط صوتيًا وطائرات مسيرة وزوارق حربية، بالإضافة إلى 346 عملية بحرية ضد سفن إسرائيلية ومنتهكة للحظر اليمني في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن والبحر العربي والمحيط الهندي، استُهدفت خلالها أكثر من 228 سفينة.

وأكد البيان أن الدفاعات الجوية اليمنية تمكنت خلال المعارك من إسقاط 22 طائرة استطلاع أميركية من طراز "MQ-9"، واعترضت 40 غارة جوية بعد إطلاق أكثر من 57 صاروخًا، وأجبرت عدداً من التشكيلات الحربية على الانسحاب.

وفي ختام البيان، شددت جماعة أنصار الله (الحوثيين) على أن "الصراع مع الكيان الإسرائيلي لم ينتهِ بعد"، متوعدة إسرائيل بـ"عقاب رادع على جرائمها"، كما أعلنت تعيين اللواء الركن يوسف حسن إسماعيل المداني رئيسًا لهيئة الأركان العامة خلفًا للغماري.

#اليمن #صنعاء

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة