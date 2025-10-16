كيف تمكَّنت كتائب القسَّام من إجراء مكالمات مع عائلات أسرى الاحتلال صباح يوم الإفراج؟ هذه تفاصيل القصَّة

كشفت صفحة يانون يتاح العبرية عن تفاصيل عملية أمنية حساسة تتعلق باستخدام شرائح اتصال "إسرائيلية" خلال الحرب الأخيرة على غزة، كانت تهدف في الأصل إلى جمع معلومات استخبارية عن الأسرى والمفقودين.

وبحسب المصدر، فقد أقدم الاحتلال على إسقاط عدد من شرائح الهواتف "الإسرائيلية" في مناطق يُشتبه بوجود الأسرى فيها، على أمل أن تقع في أيدي عناصر المقاومة وتُستخدم دون وعي، ما يسمح للأجهزة الأمنية برصد مواقعها والحصول على معطيات ميدانية.

غير أن ما لم يتوقعه الاحتلال، أن المقاومة تمكنت من كشف المخطط والتعامل معه بذكاء أمني معكوس؛ إذ جمعت تلك الشرائح وأعادت توظيفها في عملية حرب نفسية مضادة، عبر إجراء مكالمات مرئية مع عائلات الأسرى "الإسرائيليين"، صباح يوم تنفيذ صفقة الإفراج، لبث الرعب والارتباك داخل المجتمع "الإسرائيلي" وضرب جبهته الداخلية.

وتشير التقارير إلى أن المؤسسة الأمنية "الإسرائيلية" كانت على علم مسبق بتشغيل تلك الشرائح من قبل المقاومة، وأن المشهد الذي رافق اتصالات الفيديو كان جزءًا من معركة أدمغة متبادلة بين الطرفين، حيث تحولت أداة جمع المعلومات إلى وسيلة لزعزعة ثقة الجمهور "الإسرائيلي" بمؤسسته الأمنية.

ووفقًا للباحث في الشؤون العسكرية والأمنية رامي أبو زبيدة، فإن هذه الحادثة تكشف مرة أخرى عن قدرة المقاومة الفلسطينية على تفكيك أدوات الحرب النفسية للاحتلال وتحويلها إلى سلاح ضده، في واحدة من أبرز المواجهات الأمنية الخفية التي ترافق الحرب الميدانية في غزة، وتؤكد أن المعركة لا تدور فقط في الأنفاق والميدان، بل في الفضاء السيبراني والذهني أيضًا.

وفي 9 أكتوبر الجاري، أعلن رئيس حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في قطاع غزة، ورئيس الوفد المفاوض، الدكتور خليل الحية، التوصل إلى اتفاقٍ شاملٍ لإنهاء الحرب والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، يتضمن وقفًا دائمًا لإطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال، وفتح معبر رفح في الاتجاهين، وتبادل الأسرى.

وقال الحية في كلمةٍ متلفزة، "نعلن اليوم أمام شعبنا وأمتنا والعالم التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب، وبدء تنفيذ وقفٍ دائمٍ لإطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال من القطاع، وفتح معبر رفح، وإدخال المساعدات بشكلٍ كامل".

وأوضح أن الاتفاق يشمل إطلاق سراح 250 أسيرًا من أصحاب الأحكام المؤبدة، و1,700 أسير من أبناء غزة الذين اعتُقلوا بعد السابع من أكتوبر، إضافة إلى جميع الأطفال والنساء.

وأكد الحية أن الحركة تسلّمت ضمانات رسمية من الوسطاء ومن الإدارة الأميركية تؤكد أن الحرب انتهت تمامًا.



