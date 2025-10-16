مصدرٌ أمنيّ يكشف: عددٌ من الخارجين عن القانون سلّموا أنفسهم لأمن المقاومة

فلسطين أون لاين

16 أكتوبر 2025 . الساعة 08:37 بتوقيت القدس
كشف مصدر أمني في قطاع غزة، اليوم الخميس، أنَّ عددًا من الخارجين عن القانون سلّموا أنفسهم لأمن المقاومة منتصفَ الليلة، في إطار الجهود المتواصلة لإحكام السيطرة الأمنية وتعزيز الاستقرار في مناطق قطاع غزة.

وتواصل قوة "رادع" التابعة لأمن المقاومة تنفيذ عملية أمنية شاملة في كافة مناطق القطاع منذ أيام، تستهدف المتورطين بالتعاون مع الاحتلال ومرتزقته وكل من يتستر عليهم.

وأكدت "رادع" في تصريح صحفي، أن الفرصة الأخيرة لتصحيح المسار وتقديم المعلومات المتاحة لا تزال قائمة لمن يرغب في العودة لحضن الوطن؛ بعد ذلك، لن يكون هناك مفر من قبضة العدالة الصارمة التي ستطال كل خائن ومتستر.

ومن جهتها، ثمّنت فصائل المقاومة الفلسطينية الحملة الأمنية التي تنفذها وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة من أجل ضبط وإنفاذ القانون، وملاحقة الخارجين عنه من العملاء والمرتزقة واللصوص وقطاع الطرق، والمتعاونين مع العدو الصهيوني في مختلف أنحاء قطاع غزة.

وأكدت فصائل المقاومة في تصريح صحفي، أن الحملة الأمنية التي تنفذها وزارة الداخلية والأمن الوطني تحظى بدعم كامل وإجماع وطني فلسطيني من مختلف الفصائل الفلسطينية، وبإسناد من أمن المقاومة، بهدف إعادة الأمن والاستقرار، وملاحقة عصابات المرتزقة وأوكار الجريمة وأذناب العدو الصهيوني.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#الحرب على غزة #إعدام متخابرين #طوفان الأقصى

