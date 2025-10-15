كتائب القسَّام تسلِّم جثث 4 أسرى "إسرائيليين" في غزَّة

فلسطين أون لاين

15 أكتوبر 2025 . الساعة 08:00 بتوقيت القدس
سلَّمت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" ، عددًا من جثامين جنود الاحتلال إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة غزة.

وتسلمت مركبات الصليب الأحمر جثامين ٤ أسرى "إسرائيليين" في مدينة غزة.

 

وأكد جيش الاحتلال تسلمه 4 جثث لأسرى "إسرائيليين"، من الصليب الأحمر.

ويوم الاثنين، أطلقت "حماس" الأسرى الإسرائيليين العشرين الأحياء، وسلمت جثامين 4، وقالت إنها تحتاج وقتا لإخراج جثامين 24 آخرين.

وقالت "كتائب القسام"، إنها سلمت جثامين: غاي إيلوز، ويوسي شرعبي، وبيفين جوشي، ودانيال بيريز.

وفي المقابل، أفرجت قوات الاحتلال عن 250 أسيرا فلسطينيا محكومين بالسجن المؤبد، بالإضافة إلى 1718 اعتقلتهم من قطاع غزة بعد 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
 

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات
#الحرب على غزة #أسرى الاحتلال #الإبادة الجماعية #جثامين أسرى الاحتلال

