شهداء وإصابات بـ 7 خروقات "إسرائيلية" لوقف إطلاق النار في غزة

ارتقى شهداء وأصيب آخرون، اليوم الثلاثاء، جراء استهداف طيران الاحتلال المُسيَّر "الكواد كابتر" مجموعة من الفلسطينيين خلال تفقدهم لمنازلهم في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، وفي خان يونس ورفح جنوبي قطاع غزة.

وأفادت مصادر صحفية، بارتقاء 5 شهداء وإصابة آخرين، جراء استهداف طائرات "كواد كابتر" الإسرائيلية الحربية الفلسطينيين خلال تفقدهم لمنازلهم في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وأُبلغ عن شهيد ومصاب، صباح اليوم الثلاثاء، بقصف مسيرة الاحتلال، في بلدة الفخاري شرقي مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وأُحصي منذ ساعات صباح اليوم الثلاثاء، 7 خروقات إسرائيلية لـ "وقف إطلاق النار" في مدينة غزة وشمال وجنوب القطاع.

ومن جهته، قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، حازم قاسم، إن قتل جيش الاحتلال لعدد من أهالي قطاع غزة صباح اليوم عبر القصف وإطلاق النار ، انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأضاف "مرة أخرى ندعو الأطراف المختلفة إلى متابعة سلوك الاحتلال، وعدم السماح له بالتفلت من التزاماته أمام الوسطاء فيما يتعلق بإنهاء الحرب على قطاع غزة".

وفجر الخميس الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التوصّل إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار في غزة، وإنهاء الحرب بعد أكثر من عامين من العدوان، تمهيدًا لبدء مرحلة جديدة من الهدوء وإعادة الإعمار.

المصدر / فلسطين أون لاين