وصول الأسرى المحرَّرين إلى قطاع غزَّة وسط استقبال شعبيّ

غزة/ فلسطين أون لاين

وصلت عصر اليوم الاثنين دفعتان جديدتان من أسرى قطاع غزة المحررين من سجون الاحتلال إلى مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس جنوب القطاع، وذلك ضمن المرحلة الأولى من صفقة التبادل التي تم تنفيذها في إطار اتفاق وقف إطلاق النار.

وأكدت وزارة الصحة في غزة أنها باشرت بتقديم الرعاية والفحوص الطبية اللازمة للأسرى المحررين فور وصولهم، موضحةً أن الطواقم الطبية أعدّت مسبقًا ترتيبات خاصة لضمان تقديم الرعاية المناسبة لهم وتقييم أوضاعهم الصحية بعد فترات طويلة من الاعتقال وسوء المعاملة داخل السجون الإسرائيلية.

وقد وثقت مشاهد في وقت سابق اليوم انتشار عناصر الأمن الفلسطيني في غزة داخل مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس لتأمين استقبال الأسرى الفلسطينيين.

عناصر الأمن الفلسطيني ينتشرون داخل مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس لتأمين استقبال الأسرى الفلسطينيين

وأفاد مكتب إعلام الأسرى التابع لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) بأن 154 أسيرا فلسطينيا تم الإفراج عنهم ونقلهم إلى مصر، وذلك تنفيذا لقرار إبعادهم.

وفي السياق، أعلنت ما تسمى مصلحة سجون الاحتلال إتمام الإفراج عن 1968 أسيرًا فلسطينيًا بموجب صفقة التبادل التي تشمل أسرى من قطاع غزة والضفة الغربية، في إطار اتفاق شرم الشيخ لوقف إطلاق النار الموقع برعاية مصرية–قطرية–تركية وبإشراف أميركي.

ويأتي الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، عقب إعلان الاحتلال تسلم جميع أسراها الأحياء من قطاع غزة وعددهم 20، بينما تترقب إطلاق سراح جثامين 28، وذلك ضمن اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

ويتضمن الاتفاق، إفراج إسرائيل عن 250 أسيرا فلسطينيا محكومين بالسجن المؤبد والأحكام العالية بينهم 154 من المبعدين للخارج، و1718 أسيرا اعتقلوا في قطاع غزة بعد بدء الحرب في 8 أكتوبر 2023.