تحضيراتٌ واسعة لاستقبال الأسرى الفلسطينيين في قطاع غزَّة

13 أكتوبر 2025 . الساعة 10:53 بتوقيت القدس
أعلن المكتب الإعلامي الحكومي، أنَّ التحضيرات الحكومية تسير على قدم وساق لاستقبال الأسرى الفلسطينيين الأبطال الذين سيفرج عنهم من سجون الاحتلال "الإسرائيلي" ضمن اتفاق وقف إطلاق النار، بمشاركة أكثر من 7000 موظف حكومي من مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية.

وقال المكتب الحكومي في بيان صحفي، اليوم الاثنين، إنّ "هذه الجهود تشمل تنسيقاً شاملاً بين الوزارات الصحية والخدمية والأمنية والإغاثية والإعلامية لضمان حسن التنظيم والاستقبال اللائق بأسرانا الأبطال الذين صمدوا فترات طويلة في وجه السجان "الإسرائيلي"، وبما يعكس التقدير الوطني والشعبي لهم".

وأشارت إلى أنَّ هذه الاستعدادات تمثل جهداً وطنياً جامعاً تشارك فيه المؤسسات الحكومية كافة، في إطار خطة متكاملة تُعنى بالجوانب الإنسانية والخدمية والإدارية والإعلامية، لتأمين عملية الاستقبال وتوفير كل مقومات الراحة والرعاية للأسرى وعائلاتهم.

وشدد المكتب الحكومي على أن استقبال الأسرى هو واجب وطني وأخلاقي، وأن هذه التحضيرات تأتي انسجاماً مع رسالة الوفاء والتقدير لتضحياتهم، ومع التزام الحكومة الراسخ بخدمة شعبنا الفلسطينية في كل الميادين، خاصة في هذه المرحلة الحساسة التي تعكس وحدة الموقف الفلسطيني وتمسكه بحقوقه وثوابته.

