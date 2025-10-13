كتائب القسَّام: العدو فشل في استعادة أسراه بالضَّغط العسكريِّ وخضعَ لاستلامهم كما وعدتْ المُقاومة

أكدت كتائب الشهيد عز الدين القسَّم الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أن ما تم التوصل إليه من اتفاقٍ هو ثمرةٌ لصمود شعبنا وثبات مقاوميه، معلنةً التزامها بالاتفاق الذي تم التوصل إليه والجداول الزمنية المرتبطة به ما التزم الاحتلال بذلك.

وقالت كتائب القسَّام في بيان لها، اليوم الاثنين، إن "المقاومة لطالما كانت حريصةً على إيقاف حرب الإبادة، وسعت لذلك منذ الشهور الأولى، ولكن العدو أفشل كل الجهود لحساباته الضيقة، وإشباعاً لغريزة الوحشية والانتقام لدى حكومته النازية".

وأضافت "فشل العدو في استعادة أسراه بالضغط العسكري، رغم تفوقه الاستخباري وفائض القوة التي يملكها، وها هو يخضع ويستعيد أسراه من خلال صفقة تبادلٍ؛ كما وعدت المقاومة منذ البداية".

ووفق بيان القسام، فإنه كان بإمكان الاحتلال النازي استعادة معظم أسراه أحياء منذ شهورٍ عديدة، ولكنه ظل يماطل ويكابر، وفَضّل أن يقوم جيشُه بقتل العشرات منهم نتيجة سياسة الضغط العسكري الفاشلة.

وفي رسالة للأسرى الأحرار، أشارت إلى أن غزة ومقاومتها قدت أغلى ما تملك وسعت بأقصى استطاعتها من أجل كسر قيدكم، وعهداً أن تبقى قضيتكم على رأس أولوياتنا الوطنية حتى تنالوا حريتكم جميعاً.

المصدر / فلسطين أون لاين