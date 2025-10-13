فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

كتائب القسَّام تُفرج عن 7 أسرى "إسرائيليين" من مدينة غزَّة.. كيف بدا المشهد؟

بالأسماء: "إعلام الأسرى" ينشرُ قائمةً بأسماء المُعتقلين الفلسطينيين المُقرَّر الإفراج عنهم

كتائب القسَّام تنشر قائمة بأسماء 20 أسيرًا إسرائيليًا أحياء قرَّرت الإفراج عنهم (شاهد)

قبل استشهاده بساعات... الرِّسالة الأخيرة للصَّحفيِّ صالح الجعفراويّ

حمد: المقاومة أنجزت ترتيبات تسليم الأسرى والاحتلال "يتلكَّأ عمدًا"

تطورات حاسمة في مسار "اتفاق غزَّة"... ماذا تحمل الساعات المقبلة؟

استشهاد الصَّحفيِّ صالح الجعفراويّ برصاص عصابات بمدينة غزَّة

إعمار غزَّة يتعثَّر تحت الرُّكام: آلاف الأسر تنتظر والشِّتاء يقترب بلا مأوًى

مرفق بالرابط... التنمية الاجتماعية تطلق خدمة تسجيل العائدين والنازحين بغزة

الأورومتوسِّطيَّ يطالب بفتح غزَّة أمام الإعلام الدَّوليِّ لتوثيق الإبادة

كتائب القسَّام: العدو فشل في استعادة أسراه بالضَّغط العسكريِّ وخضعَ لاستلامهم كما وعدتْ المُقاومة

13 أكتوبر 2025 . الساعة 09:07 بتوقيت القدس
...
جنود كتائب القسَّام في قطاع غزة

أكدت كتائب الشهيد عز الدين القسَّم الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أن ما تم التوصل إليه من اتفاقٍ هو ثمرةٌ لصمود شعبنا وثبات مقاوميه، معلنةً التزامها بالاتفاق الذي تم التوصل إليه والجداول الزمنية المرتبطة به ما التزم الاحتلال بذلك.

وقالت كتائب القسَّام في بيان لها، اليوم الاثنين، إن "المقاومة لطالما كانت حريصةً على إيقاف حرب الإبادة، وسعت لذلك منذ الشهور الأولى، ولكن العدو أفشل كل الجهود لحساباته الضيقة، وإشباعاً لغريزة الوحشية والانتقام لدى حكومته النازية".

وأضافت "فشل العدو في استعادة أسراه بالضغط العسكري، رغم تفوقه الاستخباري وفائض القوة التي يملكها، وها هو يخضع ويستعيد أسراه من خلال صفقة تبادلٍ؛ كما وعدت المقاومة منذ البداية".

ووفق بيان القسام، فإنه كان بإمكان الاحتلال النازي استعادة معظم أسراه أحياء منذ شهورٍ عديدة، ولكنه ظل يماطل ويكابر، وفَضّل أن يقوم جيشُه بقتل العشرات منهم نتيجة سياسة الضغط العسكري الفاشلة.

وفي رسالة للأسرى الأحرار، أشارت إلى أن غزة ومقاومتها قدت أغلى ما تملك وسعت بأقصى استطاعتها من أجل كسر قيدكم، وعهداً أن تبقى قضيتكم على رأس أولوياتنا الوطنية حتى تنالوا حريتكم جميعاً.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #صفقة تبادل الأسرى #طوفان الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة