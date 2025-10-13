كتائب القسَّام تُفرج عن 7 أسرى "إسرائيليين" من مدينة غزَّة.. كيف بدا المشهد؟

أعلن الصليب الأحمر، صباح اليوم الاثنين، تسلّمه سبعة أسرى "إسرائيليين" أحياء من مدينة غزة، ضمن المرحلة الأولى من صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النَّار.

وأكدت مصادر صحفية، أنَّ كتائب القسام سلَّمت سبعة أسرى "إسرائيليين" أحياء للصليب الأحمر في غزة، مشيرةً إلى أنه سيتم استكمال تسليم الأسرى الأحياء الساعة العاشرة جنوب قطاع غزة.

وقالت صحيفة يسرائيل هيوم، إن جيش الاحتلال يستعد لنقل الأسرى "الإسرائيليين" عقب تسلمهم من قبل الصليب الأحمر في قطاع غزة بدءًا من الساعة الثامنة صباحا من شمالي قطاع غزة.

وذكرت هيئة البث العبرية، أن إطلاق سراح الأسرى سيتم على دفعتين بين الثامنة والعاشرة صباحا.

ونشرت كتائب القسَّام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أسماء 20 من الأسرى "الإسرائيليين" الذين سيتم إطلاق سراحهم في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار مع "إسرائيل" وتبادل الأسرى.

وقالت الحركة في بيان "في إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى قررنا الإفراج عن 20 أسيرا إسرائيليا أحياء".

من بين المفرج عنهم الأسير بار أبراهام كوبرشتاين، إضافة إلى الأسير أفيتار دافيد، ويوسف حاييم أوحانا، وكذلك سيغيف كالفون، وأفيناتان أور، وإلكانا بوحبوط، وماكسيم هيركين.

كما شملت القائمة كلاً من نمرود كوهين، ومتان تسنغاوكر، ودافيد كونيو، إلى جانب إيتان هورن، ومتان أنغريست، وإيتان مور، وغالي بيرمان، وزيف بيرمان. ومن بين الأسماء أيضًا: عمري ميران، وألون أوهل، وغاي جلبوع-دلال، وروم براسلافسكي، إضافة إلى أريئيل كونيو.



المصدر / فلسطين أون لاين