فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

كتائب القسَّام تُفرج عن 7 أسرى "إسرائيليين" من مدينة غزَّة.. كيف بدا المشهد؟

كتائب القسَّام: العدو فشل في استعادة أسراه بالضَّغط العسكريِّ وخضعَ لاستلامهم كما وعدتْ المُقاومة

بالأسماء: "إعلام الأسرى" ينشرُ قائمةً بأسماء المُعتقلين الفلسطينيين المُقرَّر الإفراج عنهم

حماس: ملتزمون بالاتِّفاق ونشدِّد على أهمية عمل الوسطاء لإلزام الاحتلال بتنفيذ كافَّة البنود

كتائب القسَّام تنشر قائمة بأسماء 20 أسيرًا إسرائيليًا أحياء قرَّرت الإفراج عنهم (شاهد)

قبل استشهاده بساعات... الرِّسالة الأخيرة للصَّحفيِّ صالح الجعفراويّ

حمد: المقاومة أنجزت ترتيبات تسليم الأسرى والاحتلال "يتلكَّأ عمدًا"

تطورات حاسمة في مسار "اتفاق غزَّة"... ماذا تحمل الساعات المقبلة؟

استشهاد الصَّحفيِّ صالح الجعفراويّ برصاص عصابات بمدينة غزَّة

إعمار غزَّة يتعثَّر تحت الرُّكام: آلاف الأسر تنتظر والشِّتاء يقترب بلا مأوًى

بالفيديو والصور كتائب القسَّام تُفرج عن 7 أسرى "إسرائيليين" من مدينة غزَّة.. كيف بدا المشهد؟

13 أكتوبر 2025 . الساعة 08:48 بتوقيت القدس
...
صورة توثق جانًا من الاستعداد لتسليم 7 أسرى "إسرائيليين" في مدينة غزة

أعلن الصليب الأحمر، صباح اليوم الاثنين، تسلّمه سبعة أسرى "إسرائيليين" أحياء من مدينة غزة، ضمن المرحلة الأولى من صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النَّار.

وأكدت مصادر صحفية، أنَّ كتائب القسام سلَّمت سبعة أسرى "إسرائيليين" أحياء للصليب الأحمر في غزة، مشيرةً إلى أنه سيتم استكمال تسليم الأسرى الأحياء الساعة العاشرة جنوب قطاع غزة.

وقالت صحيفة يسرائيل هيوم، إن جيش الاحتلال يستعد لنقل الأسرى "الإسرائيليين" عقب تسلمهم من قبل الصليب الأحمر في قطاع غزة بدءًا من الساعة الثامنة صباحا من شمالي قطاع غزة.

وذكرت هيئة البث العبرية، أن إطلاق سراح الأسرى سيتم على دفعتين بين الثامنة والعاشرة صباحا.

6007842555233946228.jpg

 

 

ونشرت كتائب القسَّام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أسماء 20 من الأسرى "الإسرائيليين" الذين سيتم إطلاق سراحهم في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار مع "إسرائيل" وتبادل الأسرى.

وقالت الحركة في بيان "في إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى قررنا الإفراج عن 20 أسيرا إسرائيليا أحياء".

من بين المفرج عنهم الأسير بار أبراهام كوبرشتاين، إضافة إلى الأسير أفيتار دافيد، ويوسف حاييم أوحانا، وكذلك سيغيف كالفون، وأفيناتان أور، وإلكانا بوحبوط، وماكسيم هيركين.

كما شملت القائمة كلاً من نمرود كوهين، ومتان تسنغاوكر، ودافيد كونيو، إلى جانب إيتان هورن، ومتان أنغريست، وإيتان مور، وغالي بيرمان، وزيف بيرمان. ومن بين الأسماء أيضًا: عمري ميران، وألون أوهل، وغاي جلبوع-دلال، وروم براسلافسكي، إضافة إلى أريئيل كونيو.
 

المصدر / فلسطين أون لاين
#وقف إطلاق النار #الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #صفقة التبادل #تسليم أسرى الاحتلال

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة