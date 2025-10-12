انتشال 117 شهيداً في غزة و9500 مفقود في القطاع

أحصت وزارة الصحة في قطاع غزة، انتشال جثامين 117 شهيدا في آخر 24 ساعة؛ لترتفع حصيلة ضحايا حرب الإبادة إلى 67,682 شهيدا و170,033 إصابة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأعلن جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة، اليوم الأحد، انتشال جثامين 15 شهيدًا من منطقة نتساريم جنوب مدينة غزة، مبينا أن أعداد المفقودين في حرب الإبادة يقدر بنحو 9500 شخص.

ووصف المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، محمود بصل، اليوم الأحد، الأوضاع الإنسانية الصعبة في مختلف أنحاء القطاع بأنها صعبة للغاية.

وأوضح أن فرق الدفاع المدني تعمل على مدار الساعة للبحث والإنقاذ، بالتعاون مع الجهات المعنية، مؤكدا صعوبة الوصول إلى بعض المناطق نتيجة الدمار الشديد وانقطاع الخدمات الأساسية.

وشدد بصل على حاجة الجهاز إلى معدات ثقيلة من آليات ورافعات وجرافات للتعامل مع الدمار الواسع الناتج عن حرب الإبادة الإسرائيلي، وانتشال الجثامين العالقة تحت الأنقاض.

وأشار إلى أن الجهود مستمرة لتحديد أماكن المفقودين وتقديم المساعدة للمتضررين، داعيا السكان إلى التعاون والإبلاغ عن أي معلومات قد تساعد في عمليات البحث والإنقاذ.

من جانبه، قال المتحدث باسم بلدية غزة، عصام النبيه، بدأنا عمليات فتح الشوارع الرئيسية في مدينة غزة ضمن خطة الطوارئ، والإمكانات محدودة للغاية بعد تدمير أكثر من 85% من البنية التحتية بسبب الحرب.

وبين أن كميات المياه الصالحة للشرب التي تصل للمواطنين محدودة جدًا، مشددا على ضرورة من إدخال المعدات لصيانة محطات المياه والصرف الصحي بأقصى سرعة.

وفي السياق ذاته، أكد رئيس بلدية خان يونس أن 85% من المحافظة تضررت بشكل كامل جراء الحرب الإسرائيلية، مشيرا إلى حجم الكارثة التي تواجه سكان المدينة.

وأوضح أن فرق البلدية تواجه تحديا كبيرا، حيث يتعين إزالة نحو 400 ألف طن من الركام من شوارع المدينة لإعادة الحياة إلى طبيعتها.

وأضاف أن حوالي 300 كيلومتر من شبكات المياه في المدينة تضررت بشكل كبير، فيما 75% من شبكة الصرف الصحي مدمرة، ما يزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية والخدمية.

وأشار إلى أن البلدية تعمل على ترتيب أولويات الإغاثة وإصلاح البنية التحتية بالتعاون مع الجهات المختصة، لضمان عودة الخدمات الأساسية إلى المواطنين بأسرع وقت ممكن.

المصدر / فلسطين أون لاين