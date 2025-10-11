فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الكوليرا تحصد أرواح 570 سودانياً في إقليم دارفور

مستوطنون يهاجمون مزارعين فلسطينيين أثناء قطفهم الزيتون

هل يصمد وقف إطلاق النار في غزة؟

مستوطنون وجيش الاحتلال يهاجمون منزلا في أم صفا

قوات أميركية تصل إلى (إسرائيل) لتنسيق تنفيذ اتفاق وقف النار بغزة

السلطة تصرف نصف رواتب موظفيها وسط أزمة مالية خانقة

الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 67,682 شهيدًا

غزّة الارادة التي صمدت برغم الخذلان

حماس: صمود أهلنا على أرضهم في الضفة هو الدرع الحقيقي أمام مشاريع التهويد والتهجير

مرصد حقوقي يدعو لإدخال الصَّحفيين الدَّوليين ولجان التَّحقيق إلى غزَّة

مستوطنون يهاجمون مزارعين فلسطينيين أثناء قطفهم الزيتون

11 أكتوبر 2025 . الساعة 16:40 بتوقيت القدس
...
موسم قطف الزيتون يُعد مصدر رزق رئيسي آلاف العائلات الفلسطينية في الضفة الغربية

شن مستوطنون، اليوم السبت، هجمات متفرقة على مزارعين فلسطينيين أثناء قطفهم ثمار الزيتون في مناطق عدة من الضفة الغربية المحتلة.

ففي بلدية الزاوية ورافات غربي مدينة سلفيت، هاجم مستوطنون مزارعين فلسطينيين أثناء عملهم في أراضيهم، واعتدوا عليهم بالضرب، مما أدى إلى إصابة عدد منهم بجروح متفاوتة، وفق ما أفادت به منظمة "البيدر" الحقوقية.

وأضافت المنظمة أن المستوطنين أطلقوا الرصاص الحي باتجاه المزارعين، وأجبروا بعضهم على مغادرة أراضيهم، كما ألحقوا أضرارًا بعدد من مركبات الفلسطينيين.

وفي بلدة برقا شرقي رام الله، أطلق مستوطنون -تحت حماية جيش الاحتلال- النارَ على قاطفي الزيتون واستولوا على معداتهم، كما تعرض للهجوم مزارعون في قريتي جوريش وعقربا جنوبي مدينة نابلس، ومنِعوا من استكمال عملهم.

وتتزايد اعتداءات المستوطنين في مثل هذا الوقت من كل عام، تزامنًا مع موسم قطف الزيتون الذي يُعد مصدر رزق رئيسي لآلاف العائلات الفلسطينية.

ويؤكد الفلسطينيون أن جيش الاحتلال والمستوطنين يكثفون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، بهدف تهجيرهم وتوسيع المستوطنات.

وبحسب معطيات فلسطينية رسمية، فقد قتل جيش الاحتلال والمستوطنون منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة ما لا يقل عن 1051 فلسطينيًا في الضفة بما فيها شرقي القدس، وأصابوا نحو 10 آلاف و300 آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 20 ألفًا بينهم 400 طفل.

المصدر / فلسطين أون لاين
#موسم الزيتون #مزارعين فلسطينيين #الضفة الغربية #عنف المستوطنين

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة