قوات أميركية تصل إلى (إسرائيل) لتنسيق تنفيذ اتفاق وقف النار بغزة

بدأت قوات أميركية بالوصول إلى (إسرائيل) لتأسيس مركز تنسيق يُشرف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بحسب ما نقلت وكالة أسوشييتد برس (AP)، اليوم السبت، عن مسؤولين أميركيين.

وأكدت المصادر أن القوات الأميركية لن تدخل قطاع غزة، موضحة أن نحو 200 جندي وصلوا إلى (إسرائيل)، وهم من المتخصصين في مجالات النقل والتخطيط والخدمات اللوجستية والأمن والهندسة. وستعمل هذه القوة بالتعاون مع ممثلين من دول شريكة والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية.

ووفق التقرير، يُعد مركز التنسيق خطوة أولى في جهود تنفيذ وقغ إطلاق النار في غزة، والذي سيتطلب تنسيقًا واسع النطاق للمساعدات الإنسانية والعمليات اللوجستية والأمنية.

وأشار التقرير إلى أن وصول القوات سيتم تدريجيًا خلال عطلة نهاية الأسبوع، عبر رحلات جوية من الولايات المتحدة ودول في الشرق الأوسط.

كما نقلت الوكالة عن مسؤولين أن الأدميرال براد كوبر، المشرف على القوات الأميركية في المنطقة ضمن القيادة المركزية الأميركية (CENTCOM) ومقرها تامبا في ولاية فلوريدا، يتواجد في (إسرائيل) منذ يوم الجمعة لمتابعة ترتيبات إنشاء المركز.

وأضافت أسوشييتد برس أن هذه الخطوة تكشف للمرة الأولى عن تفاصيل أولية لكيفية مراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وتشير إلى أن الجيش الأميركي سيضطلع بدور مباشر في هذا الجهد.

ويشير التقرير إلى أنه رغم موافقة إسرائيل وحركة حماس على المرحلة الأولى من خطة إدارة ترامب لوقف القتال، ما تزال أسئلة عديدة مطروحة حول الخطوات التالية، من بينها نزع سلاح حماس، وانسحاب قوات الاحتلال من القطاع، وتحديد شكل الحكومة المدنية المقبلة في غزة.

ونقل التقرير عن أحد المسؤولين الأميركيين قوله إن الفريق الأميركي الجديد سيساعد في مراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، ودعم الانتقال إلى حكومة مدنية في القطاع.

المصدر / فلسطين أون لاين+وكالات