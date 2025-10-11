فلسطين أون لاين

11 أكتوبر 2025 . الساعة 14:15 بتوقيت القدس
الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 67,682 شهيدًا

أصدرت وزارة الصحة بغزة، اليوم السبت، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة، إن151 شهيدًا  منهم 116 انتشال، و 72 إصابة وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية.

 وسجّلت وزارة الصحة في قطاع غزة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، 463 شهيدًا، من بينهم 157 طفلًا، مشيرةً إلى أنه منذ إعلان (IPC) عن المجاعة في غزة، سُجّلت 185 حالة وفاة، من بينهم 42 طفلًا.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 67,682 شهيدًا و 170,033 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وأشارت وزارة الصحة إلى أنه تم اضافة عدد 320 شهيدًا للإحصائية التراكمية للشهداء، ممن تم اكتمال بياناتهم واعتمادها من اللجنة القضائية المتابعة لملف التبليغات والمفقودين من تاريخ 3/10/2025 الى 10/10/2025.

وذكرت أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.
 

