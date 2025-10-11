المنظمات الأهلية: ننتظر تطبيق البروتوكول الإنساني لإدخال الخيام لغزَّة

قال رئيس شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية في قطاع غزة أمجد الشوا، إن الإمكانيات المتاحة محدودة للغاية فيما يتعلق بفتح الطرق وانتشال الجثامين من تحت الأنقاض.

وأشار الشوا في تصريح صحفي، اليوم السبت، إلى أن الجهات المختصة تنتظر تطبيق البروتوكول الإنساني الخاص بإدخال الخيام إلى القطاع.

وذكر، أن "أونروا" لديها 6 آلاف شاحنة، ولا بد من السماح لها باستئناف عملها في القطاع.

ويوم الخميس، أعلن رئيس حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في قطاع غزة، ورئيس الوفد المفاوض، الدكتور خليل الحية، التوصل إلى اتفاقٍ شاملٍ لإنهاء الحرب والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، يتضمن وقفًا دائمًا لإطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال، وفتح معبر رفح في الاتجاهين، وتبادل الأسرى.

وقال الحية في كلمةٍ متلفزة، "نعلن اليوم أمام شعبنا وأمتنا والعالم التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب، وبدء تنفيذ وقفٍ دائمٍ لإطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال من القطاع، وفتح معبر رفح، وإدخال المساعدات بشكلٍ كامل".

وأوضح أن الاتفاق يشمل إطلاق سراح 250 أسيرًا من أصحاب الأحكام المؤبدة، و1,700 أسير من أبناء غزة الذين اعتُقلوا بعد السابع من أكتوبر، إضافة إلى جميع الأطفال والنساء. وأكد الحية أن الحركة تسلّمت ضمانات رسمية من الوسطاء ومن الإدارة الأميركية تؤكد أن الحرب انتهت تمامًا.

المصدر / فلسطين أون لاين