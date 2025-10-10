الشوا: نطالب بالسَّماح لوكالة الأونروا بإدخال مساعداتها إلى غزَّة

دعا مدير شبكة المنظمات الأهلية في غزة أمجد الشوا، سكان القطاع إلى عدم التوجه إلى مدينة غزة عبر شارع الرشيد، لافتًا إلى أنَّ الاحتلال لن يتوان عن استهداف المواطنين المتوجهين إلى مدينة غزة.

وقال الشوا في تصريحات صحفية، إننا "نحتاج على الأقل إلى 1000 شاحنة من المساعدات بشكل عاجل"، مطالبًا بالسماح لوكالة الأونروا بإدخال مساعداتها المجمدة على المعابر.

كما طالب الشوا طالب بتوفير 250 ألف خيمة لإيواء النازحين مع اقتراب الشتاء، عقب اهتراء خيامهم جراء الاستخدام الطويل تحت أشعة الشمس طوال فصل الصيف، وتنقلها من مكان لآخر نتيجة النزوح المتواصل.

كما طالب الشوا بضرورة إزالة النفايات المنتشرة في الأحياء السكنية في قطاع غزة.

وأعلنت رئاسة وزراء الاحتلال، فجر اليوم الجمعة، أن الحكومة صدّقت رسميا على مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة وإعادة المحتجزين. ونقلت شبكة سي إن إن الأميركية عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن وقف إطلاق النار يدخل حيز التنفيذ بشكل فوري مع موافقة حكومة "إسرائيل" على الاتفاق.

وأمس الخميس، أعلن رئيس حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في قطاع غزة، ورئيس الوفد المفاوض، الدكتور خليل الحية، التوصل إلى اتفاقٍ شاملٍ لإنهاء الحرب والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، يتضمن وقفًا دائمًا لإطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال، وفتح معبر رفح في الاتجاهين، وتبادل الأسرى.

وقال الحية، "نعلن اليوم أمام شعبنا وأمتنا والعالم التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب، وبدء تنفيذ وقفٍ دائمٍ لإطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال من القطاع، وفتح معبر رفح، وإدخال المساعدات بشكلٍ كامل".

وأوضح أن الاتفاق يشمل إطلاق سراح 250 أسيرًا من أصحاب الأحكام المؤبدة، و1,700 أسير من أبناء غزة الذين اعتُقلوا بعد السابع من أكتوبر، إضافة إلى جميع الأطفال والنساء.

وأكد الحية أن الحركة تسلّمت ضمانات رسمية من الوسطاء ومن الإدارة الأميركية تؤكد أن الحرب انتهت تمامًا. مضيفًا: "سنواصل العمل مع القوى الوطنية والإسلامية لاستكمال باقي الخطوات وتحقيق مصالح شعبنا وتقرير مصيره بنفسه حتى إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس".

وأشار إلى أن صمود الشعب الفلسطيني في غزة شكّل "ملحمةً أدهشت العالم" خلال عامين من الحرب، مؤكدًا أن المقاومة واجهت جيش الاحتلال من نقطة الصفر، وأفشلت مخططاته في التهجير والتجويع وصناعة الفوضى.

وأوضح الحية أن وفد الحركة إلى مفاوضات شرم الشيخ جاء "متسلحًا بالمسؤولية الوطنية والإيجابية، وهو ما مكّن المقاومة من إنجاز اتفاقٍ نقدمه اليوم لشعبنا العزيز"، لافتًا إلى أن الرد الفلسطيني على خطة الرئيس الأميركي "جاء بما يحقق مصالح الشعب الفلسطيني ويحفظ حقوقه ودماءه".



المصدر / فلسطين أون لاين