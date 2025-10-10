10 آلاف و672 انتهاكاً إسرائيلياً في القدس خلال عامين

نفذت سلطات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون 10 آلاف و672 انتهاكاً متنوعاً، استهدفت مدينة القدس وسكانها ومقدساتها، في أخطر انتهاكات خلال العامين الماضيين.

وأفاد مركز معلومات فلسطين "مُعطى" في بيان صحفي أمس، أن أكثر من 120 ألف مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى المبارك خلال الفترة المذكورة، بحماية قوات الاحتلال، في إطار مساعٍ لفرض التقسيم الزماني والمكاني، وسط تصاعد الاعتداءات على المصلين والمرابطين.

وأشار التقرير إلى استشهاد 59 مقدسياً برصاص قوات الاحتلال، وإصابة 460 آخرين بجروح مختلفة، إضافة إلى 2069 حالة اعتقال و112 قرار إبعاد عن المدينة أو المسجد الأقصى.

ووثق المركز 1478 عملية اقتحام للأحياء والمنازل و708 حالات هدم وتدمير ممتلكات، تسببت بتشريد عشرات العائلات.

ورصد التقرير 3179 انتهاكاً على الحواجز العسكرية و86 حالة إغلاق لطرقات ومناطق، و97 حالة احتجاز لمواطنين، إضافة إلى 657 عملية إطلاق نار ضد المقدسيين.

وفي سياق الاستيطان، لفت التقرير النظر إلى 232 نشاطاً استيطانياً واعتداء لمستوطنين، و624 انتهاكاً بحق المسجد الأقصى، إلى جانب 33 انتهاكاً استهدفت قطاع التعليم و29 انتهاكاً ضد الصحفيين والطواقم الطبية، و83 حالة مصادرة ممتلكات.

وأكد "مُعطى" أن هذه الأرقام تعكس حجم التصعيد الإسرائيلي الممنهج ضد القدس وأهلها، الهادف إلى تهويد المدينة وتغيير معالمها الدينية والوطنية.

المصدر / وكالات