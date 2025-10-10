فلسطين أون لاين

10 أكتوبر 2025 . الساعة 08:40 بتوقيت القدس
العفو الدولية: وقف إطلاق النار يجب أن يفضي لرفع الحصار بالكامل

قالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنياس كالامار، إن وقف إطلاق النار في قطاع غزة يجب أن يُفضي إلى إنهاء جميع الأعمال القتالية، ورفع الحصار عن القطاع بالكامل.

وأكدت "كالامار" في تصريحات صحفية، أمس، على ضرورة ألا يقتصر الاتفاق على "وقفٍ مؤقت للهجمات أو مجرد خفض وتيرتها والسماح بدخول كمية ضئيلة من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بل عليه أن يُفضي إلى إنهاء جميع الأعمال القتالية ورفع الحصار بالكامل".

وبيَّنت أن "أيّ اتفاق يضع حدًا لأهوال هَذين العامين قد جاء قاسيًا بتأخّره، ولن يجُبَّ معاناتهم جميعًا، سيترقّب الكثيرون متأمّلين أن الاتفاق ليس مجرد فترة هدنة مستقطعة".

ونادت بالسماح لجميع الفلسطينيين الذين هُجّروا ونزحوا داخليًا قسرًا مراتٍ عديدة، بالعودة إلى مناطق سكنهم، دون أن تملي "إسرائيل" شروطًا لمَن يُسمح له بالعودة ومَن يُمنع من ذلك.

وأشارت إلى أن الوقت قد حان لاغتنام فرصة وقف إطلاق النار، ووضع حد لما وصفته بالرعب، وإصلاح ما يمكن إصلاحه وإنقاذ ما تبقى من الإنسانية.

وبعد عامين من حرب الإبادة، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فجر اليوم الخميس التوصّل إلى اتفاق شامل بين حركة "حماس" و"إسرائيل"، يقضي بإنهاء الحرب على قطاع غزة تمهيدًا لبدء مرحلة جديدة من الهدوء وإعادة الإعمار.

وجاء إعلان ترامب متزامنًا مع بيان رسمي لوزارة الخارجية القطرية أكدت فيه أن الوسطاء من قطر ومصر وتركيا والولايات المتحدة توصّلوا إلى اتفاق كامل حول بنود وآليات تنفيذ المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار، بما يشمل وقف الحرب، وإطلاق سراح الأسرى من الجانبين، وضمان دخول المساعدات الإنسانية بشكل فوري إلى قطاع غزة، مشيرة إلى أن التفاصيل ستُعلن لاحقًا.

وأسفرت حرب الإبادة عن والعدوان العسكري الإسرائيلي المستمر منذ الـ 7 من أكتوبر 2023 على قطاع غزة، عن استشهاد 67 ألفًا و183 فلسطينياً، إلى جانب 169 ألفًا و841 مصابًا بجروح متفاوتة.

