كيف تلقَّى سكان غزَّة خبر الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النَّار؟ (شاهد)

خرج سكان غزة إلى الشوارع فجر اليوم الخميس، للاحتفال بالتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار الذي يمهد لإنهاء الحرب على القطاع.

وأظهرت مقاطع مصورة تجمعَ أعداد من الفلسطينيين في شوارع مدينة غزة وفي وسط وجنوب القطاع.

وتجمع العشرات في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح وسط قطاع غزة معبّرين عن سعادتهم بالإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار.

كما شهدت مدينة خان يونس جنوبي القطاع احتفالات في الشوارع، وفق ما أظهرته مقاطع مصورة.

وأعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، فجر اليوم الخميس، التوصّل إلى اتفاق يقضي بإنهاء الحرب على غزّة، وانسحاب الاحتلال منها، ودخول المساعدات، وتبادل الأسرى.

وقالت "حماس"، في تصريح صحفي، إنه بعد مفاوضات مسؤولة وجادّة خاضتها الحركة وفصائل المقاومة الفلسطينية حول مقترح الرئيس ترامب في شرم الشيخ، بهدف الوصول إلى وقف حرب الإبادة على شعبنا الفلسطيني، وانسحاب الاحتلال من قطاع غزّة؛ نعلن التوصّل إلى اتفاق يقضي بإنهاء الحرب على غزّة، وانسحاب الاحتلال منها، ودخول المساعدات، وتبادل الأسرى.

المصدر / فلسطين أون لاين