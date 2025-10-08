فلسطين أون لاين

بالفيديو سرايا القدس تبثُّ مشاهد استهداف الاحتلال غرب مخيَّم الشَّاطئ

08 أكتوبر 2025 . الساعة 16:55 بتوقيت القدس
...
صورة من المقطع المصور
غزة/ فلسطين أون لاين

بثت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الأربعاء، مشاهد من استهداف آليات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة شمال غرب مخيم الشاطئ وشمال محور نتساريم.

وأظهرت المشاهد المصورة، أحد المقاومين وهو يحمل قذيفة متوسطة ويدخلها في فوهة مدفع منصوب أمامه، ثم سرعان ما يتبع ذلك عدد آخر من القذائف ثم يطلقها واحدة تلو الأخرى.

وفي مشهد آخر، كُتبت الآية الكريمة “وما رميت إذ رميت، ولكن الله رمى”، وأتبعها مقاوم من سرايا القدس بإطلاق قذيفة أكبر من سابقتها على هدف، وسمّى الله وهلل وكبّر.

وكان جيش الاحتلال أعلن يوم 21 سبتمبر/أيلول الماضي تعميق عملياته البرية بمدينة غزة ضمن خطة أقرتها حكومته لاحتلال القطاع تدريجيا، وقد بدأ تنفيذها يوم 11 أغسطس/آب الماضي، وشملت توغلا بريا بعدة محاور بالمدينة الفلسطينية.

وقد دأبت فصائل المقاومة في قطاع غزة على توثيق عملياتها ضد قوات جيش الاحتلال وآلياته في مختلف محاور القتال، وذلك منذ بدء العملية البرية الإسرائيلية يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

كما دأبت الفصائل على نصب كمائن محكمة ناجحة ضد جيش الاحتلال كبدته خسائر بشرية كبيرة، فضلا عن تدمير مئات الآليات العسكرية وإعطابها، إضافة إلى قصف مدن ومستوطنات بصواريخ متوسطة وبعيدة المدى.

